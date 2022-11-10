https://ria.ru/20221110/gosduma-1830483549.html

ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете высадки инвалидов

ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете высадки инвалидов - РИА Новости, 10.11.2022

ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете высадки инвалидов

Госдума приняла в первом чтении проект депутатов "Единой России" Андрея Исаева, Марины Оргеевой и Михаила Терентьева о запрете высадки из общественного... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:32

2022-11-10T13:32

2022-11-10T13:32

общество

андрей исаев

михаил терентьев

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект депутатов "Единой России" Андрея Исаева, Марины Оргеевой и Михаила Терентьева о запрете высадки из общественного транспорта инвалидов первой группы в случае, если у них не имеется проездных документов.Авторы законопроекта отмечают, что значительная часть инвалидов первой группы не может перемещаться без сопровождающих, однако часто возникают ситуации, когда они все же вынуждены самостоятельно пользоваться общественным транспортом без сопровождения."Законопроект предусматривает распространение данной законодательной нормы на инвалидов I группы, следующих на транспорте без сопровождающего лица… При этом достаточно часто возникают ситуации, когда они не смогли по различным причинам приобрести проездной билет (например, забыли социальную карту) и их вынуждают покинут транспортное средство. В результате при отсутствии сопровождающего лица инвалиды оказываются в трудной ситуации", - говорится в пояснительной записке к документу.

https://ria.ru/20221109/trudoustroystvo-1830208211.html

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общество, андрей исаев, михаил терентьев, госдума рф, единая россия