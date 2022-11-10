Рейтинг@Mail.ru
Здание управляющей компании в Горловке разрушил обстрел ВСУ из HIMARS - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/gorlovka-1830493322.html
Здание управляющей компании в Горловке разрушил обстрел ВСУ из HIMARS
Здание управляющей компании в Горловке разрушил обстрел ВСУ из HIMARS - РИА Новости, 10.11.2022
Здание управляющей компании в Горловке разрушил обстрел ВСУ из HIMARS
Здание управляющей компании в Центрально-городском районе Горловки разрушено при обстреле украинскими войсками из HIMARS, пострадавших нет, следует из... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:56
2022-11-10T14:13
специальная военная операция на украине
горловка
днр
происшествия
иван приходько
донецкая народная республика
донецк
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf07867990ce68c72057eef65e3c7ece.jpg
ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Здание управляющей компании в Центрально-городском районе Горловки разрушено при обстреле украинскими войсками из HIMARS, пострадавших нет, следует из видеообращения в Telegram-канале мэра Горловки Ивана Приходько."В 12.45 мск в город Горловка, в здание управляющей компании, которая обслуживает жилищный фонд города и не умеет никакого отношения к вооруженным силам, прилетело два снаряда HIMARS... Разрушено здание, там находились люди. По счастливой случайности они не пострадали, а разрушение здания катастрофическое", - говорится в видео.Горловка расположена в ДНР в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
https://ria.ru/20221109/obstrel-1830365699.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_334e08f62e1c33e376be22853827063d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, днр, происшествия, иван приходько, донецкая народная республика, донецк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, ДНР, Происшествия, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Донецк, Стирол
13:56 10.11.2022 (обновлено: 14:13 10.11.2022)
 
Здание управляющей компании в Горловке разрушил обстрел ВСУ из HIMARS

Мэр Приходько: здание управляющей компании разрушил обстрел ВСУ из HIMARS

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Здание управляющей компании в Центрально-городском районе Горловки разрушено при обстреле украинскими войсками из HIMARS, пострадавших нет, следует из видеообращения в Telegram-канале мэра Горловки Ивана Приходько.
"В 12.45 мск в город Горловка, в здание управляющей компании, которая обслуживает жилищный фонд города и не умеет никакого отношения к вооруженным силам, прилетело два снаряда HIMARS... Разрушено здание, там находились люди. По счастливой случайности они не пострадали, а разрушение здания катастрофическое", - говорится в видео.
Горловка расположена в ДНР в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Поврежденный в результате обстрела жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 21:30Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк, Кременец и Горловку
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДНРПроисшествияИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаДонецкСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала