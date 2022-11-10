https://ria.ru/20221110/gorlovka-1830493322.html

Здание управляющей компании в Горловке разрушил обстрел ВСУ из HIMARS

Здание управляющей компании в Горловке разрушил обстрел ВСУ из HIMARS - РИА Новости, 10.11.2022

Здание управляющей компании в Горловке разрушил обстрел ВСУ из HIMARS

Здание управляющей компании в Центрально-городском районе Горловки разрушено при обстреле украинскими войсками из HIMARS, пострадавших нет, следует из... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:56

2022-11-10T13:56

2022-11-10T14:13

специальная военная операция на украине

горловка

днр

происшествия

иван приходько

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донецк

стирол

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Здание управляющей компании в Центрально-городском районе Горловки разрушено при обстреле украинскими войсками из HIMARS, пострадавших нет, следует из видеообращения в Telegram-канале мэра Горловки Ивана Приходько."В 12.45 мск в город Горловка, в здание управляющей компании, которая обслуживает жилищный фонд города и не умеет никакого отношения к вооруженным силам, прилетело два снаряда HIMARS... Разрушено здание, там находились люди. По счастливой случайности они не пострадали, а разрушение здания катастрофическое", - говорится в видео.Горловка расположена в ДНР в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.

https://ria.ru/20221109/obstrel-1830365699.html

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донецкая народная республика

донецк

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горловка, днр, происшествия, иван приходько, донецкая народная республика, донецк, стирол