https://ria.ru/20221110/gorlovka-1830493322.html
Здание управляющей компании в Горловке разрушил обстрел ВСУ из HIMARS
Здание управляющей компании в Горловке разрушил обстрел ВСУ из HIMARS - РИА Новости, 10.11.2022
Здание управляющей компании в Горловке разрушил обстрел ВСУ из HIMARS
Здание управляющей компании в Центрально-городском районе Горловки разрушено при обстреле украинскими войсками из HIMARS, пострадавших нет, следует из... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:56
2022-11-10T13:56
2022-11-10T14:13
специальная военная операция на украине
горловка
днр
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иван приходько
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донецк
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Здание управляющей компании в Центрально-городском районе Горловки разрушено при обстреле украинскими войсками из HIMARS, пострадавших нет, следует из видеообращения в Telegram-канале мэра Горловки Ивана Приходько."В 12.45 мск в город Горловка, в здание управляющей компании, которая обслуживает жилищный фонд города и не умеет никакого отношения к вооруженным силам, прилетело два снаряда HIMARS... Разрушено здание, там находились люди. По счастливой случайности они не пострадали, а разрушение здания катастрофическое", - говорится в видео.Горловка расположена в ДНР в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
https://ria.ru/20221109/obstrel-1830365699.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, ДНР, Происшествия, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Донецк, Стирол
13:56 10.11.2022 (обновлено: 14:13 10.11.2022)
Здание управляющей компании в Горловке разрушил обстрел ВСУ из HIMARS
Мэр Приходько: здание управляющей компании разрушил обстрел ВСУ из HIMARS