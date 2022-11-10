https://ria.ru/20221110/gibel-1830392337.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 10.11.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек

Один человек погиб, еще один получил ранения при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T06:40

2022-11-10T06:40

2022-11-10T08:06

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828992729_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_107d5f34c6f50170fda11539df83d073.jpg

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска ночью трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 12 снарядов калибра 155 миллиметров.В больницу с осколочными ранениями госпитализирована женщина 1981 года рождения, добавил Кулемзин.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 этого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, также использующие снаряды калибра 155 миллиметров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221108/donetsk-1829852681.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, сцкк