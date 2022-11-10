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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 10.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/gibel-1830392337.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 10.11.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек
Один человек погиб, еще один получил ранения при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T06:40
2022-11-10T08:06
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска ночью трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 12 снарядов калибра 155 миллиметров.В больницу с осколочными ранениями госпитализирована женщина 1981 года рождения, добавил Кулемзин.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 этого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, также использующие снаряды калибра 155 миллиметров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221108/donetsk-1829852681.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, СЦКК
06:40 10.11.2022 (обновлено: 08:06 10.11.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели одного человека при обстреле города со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Донецке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Донецке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Донецке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска ночью трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 12 снарядов калибра 155 миллиметров.

"В результате варварского ночного обстрела нацистами территории Куйбышевского района произошло прямое попадание в квартиру многоэтажки по улице Вахрушева. Погиб мужчина 2002 года рождения", — говорится в заявлении мэра в его Telegram-канале.

В больницу с осколочными ранениями госпитализирована женщина 1981 года рождения, добавил Кулемзин.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 этого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, также использующие снаряды калибра 155 миллиметров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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