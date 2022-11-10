https://ria.ru/20221110/germaniya-1830626696.html

В Германии KFC попала в скандал из-за нацистской рекламы

В Германии KFC попала в скандал из-за нацистской рекламы - РИА Новости, 11.11.2022

В Германии KFC попала в скандал из-за нацистской рекламы

В Германии сеть ресторанов быстрого питания KFC провела рекламную акцию в день годовщины еврейского погрома, вошедшего в историю как Хрустальная ночь, пишет... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-10T21:30

2022-11-10T21:30

2022-11-11T09:33

германия

kfc

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793130173_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_15cc8bddf43c84067c7b3bde8b6af92a.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Германии сеть ресторанов быстрого питания KFC провела рекламную акцию в день годовщины еврейского погрома, вошедшего в историю как Хрустальная ночь, пишет газета The Algemeiner."День памяти Хрустальной ночи: побалуйте себя нежнейшим сыром с хрустящей курочкой", — говорилось в рассылке клиентам на мобильные устройства.В статье уточняется, что позднее сеть разослала сообщения с извинениями, назвав произошедшее технической ошибкой. Тем не менее акция успела вызвать негативную реакцию в социальных сетях и со стороны еврейских организаций.Заместитель директора по европейским делам Антидиффамационной лиги (организации, призванной бороться с любыми проявлениями антисемитизма и оскорблениями евреев в США. — Прим. ред.) также раскритиковала KFC."Как можно быть настолько не в теме с Хрустальной ночью, KFC? Как вам не стыдно!" — написала она.Ночью 9 ноября 1938, известной как Хрустальная ночь, по всей Германии прошли еврейские погромы с участием военизированных нацистских штурмовых отрядов и гражданских лиц.

https://ria.ru/20221109/berbok-1830210889.html

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793137714.html

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

германия, kfc, сша, в мире