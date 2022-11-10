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В Германии KFC попала в скандал из-за нацистской рекламы - РИА Новости, 11.11.2022
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В Германии KFC попала в скандал из-за нацистской рекламы
В Германии KFC попала в скандал из-за нацистской рекламы - РИА Новости, 11.11.2022
В Германии KFC попала в скандал из-за нацистской рекламы
В Германии сеть ресторанов быстрого питания KFC провела рекламную акцию в день годовщины еврейского погрома, вошедшего в историю как Хрустальная ночь, пишет... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-10T21:30
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германия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Германии сеть ресторанов быстрого питания KFC провела рекламную акцию в день годовщины еврейского погрома, вошедшего в историю как Хрустальная ночь, пишет газета The Algemeiner."День памяти Хрустальной ночи: побалуйте себя нежнейшим сыром с хрустящей курочкой", — говорилось в рассылке клиентам на мобильные устройства.В статье уточняется, что позднее сеть разослала сообщения с извинениями, назвав произошедшее технической ошибкой. Тем не менее акция успела вызвать негативную реакцию в социальных сетях и со стороны еврейских организаций.Заместитель директора по европейским делам Антидиффамационной лиги (организации, призванной бороться с любыми проявлениями антисемитизма и оскорблениями евреев в США. — Прим. ред.) также раскритиковала KFC."Как можно быть настолько не в теме с Хрустальной ночью, KFC? Как вам не стыдно!" — написала она.Ночью 9 ноября 1938, известной как Хрустальная ночь, по всей Германии прошли еврейские погромы с участием военизированных нацистских штурмовых отрядов и гражданских лиц.
https://ria.ru/20221109/berbok-1830210889.html
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германия, kfc, сша, в мире
Германия, KFC, США, В мире
21:30 10.11.2022 (обновлено: 09:33 11.11.2022)
 
В Германии KFC попала в скандал из-за нацистской рекламы

The Algemeiner: сеть KFC предложила побаловать себя курицей в годовщину еврейского погрома

© AP Photo / Matt DunhamРесторан быстрого питания KFC
Ресторан быстрого питания KFC - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Ресторан быстрого питания KFC. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Германии сеть ресторанов быстрого питания KFC провела рекламную акцию в день годовщины еврейского погрома, вошедшего в историю как Хрустальная ночь, пишет газета The Algemeiner.
"День памяти Хрустальной ночи: побалуйте себя нежнейшим сыром с хрустящей курочкой", — говорилось в рассылке клиентам на мобильные устройства.
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В статье уточняется, что позднее сеть разослала сообщения с извинениями, назвав произошедшее технической ошибкой. Тем не менее акция успела вызвать негативную реакцию в социальных сетях и со стороны еврейских организаций.
Заместитель директора по европейским делам Антидиффамационной лиги (организации, призванной бороться с любыми проявлениями антисемитизма и оскорблениями евреев в США. — Прим. ред.) также раскритиковала KFC.
"Как можно быть настолько не в теме с Хрустальной ночью, KFC? Как вам не стыдно!" — написала она.
Ночью 9 ноября 1938, известной как Хрустальная ночь, по всей Германии прошли еврейские погромы с участием военизированных нацистских штурмовых отрядов и гражданских лиц.
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