https://ria.ru/20221110/germaniya-1830404159.html

В ФРГ спасли девочку, которую пара пенсионеров всю жизнь держала взаперти

В ФРГ спасли девочку, которую пара пенсионеров всю жизнь держала взаперти - РИА Новости, 10.11.2022

В ФРГ спасли девочку, которую пара пенсионеров всю жизнь держала взаперти

В Германии освободили девочку, которую бабушка и дедушка держали взаперти всю жизнь, пишет The Guardian. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T09:06

2022-11-10T09:06

2022-11-10T09:55

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германия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Германии освободили девочку, которую бабушка и дедушка держали взаперти всю жизнь, пишет The Guardian. По сведениям издания, врачи, осмотревшие ребенка, не обнаружили никаких признаков физического насилия или недоедания. Но на допросе девочка рассказала, что никогда не видела леса, не была на лугу и не ездила на машине. По словам отца девочки, когда той было около шести месяцев, он нашел на лобовом стекле машины записку, уведомляющую о намерении его бывшей жены уехать с ребенком в Италию. "Когда в сентябре 2015 года отец ребенка сообщил органам социальной защиты, что он неоднократно видел мать и ребенка в Аттендорне, они допросили бабушку и дедушку девочки, но им сообщили, что пара проживает в Италии", — пишут журналисты. Прокуратура города Зиген проводит в отношении матери, бабушки и дедушки расследование по факту необоснованного лишения свободы и жестокого обращения с несовершеннолетним ребенком. Матери, которой, как сообщается, 47 лет, грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20170228/1488935218.html

германия

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, италия