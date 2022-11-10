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Немецкие синоптики спрогнозировали зиму, которая позволит сэкономить газ - РИА Новости, 10.11.2022
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Немецкие синоптики спрогнозировали зиму, которая позволит сэкономить газ
Немецкие синоптики спрогнозировали зиму, которая позволит сэкономить газ - РИА Новости, 10.11.2022
Немецкие синоптики спрогнозировали зиму, которая позволит сэкономить газ
Грядущая зима в Германии может стать одной из самых теплых за последние 30 лет, благодаря чему потребители и регуляторы смогут сэкономить на энергоносителях,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T21:09
2022-11-10T21:25
владимир путин
германия
россия
украина
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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Грядущая зима в Германии может стать одной из самых теплых за последние 30 лет, благодаря чему потребители и регуляторы смогут сэкономить на энергоносителях, сообщает в четверг Метеорологическая служба страны (DWD).DWD также приводит слова главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера, согласно которым такая мягкая зима позволит сэкономить до 20% потребления газа."Однако даже несколько холодных дней может быть достаточно, чтобы потребление увеличилось, а резервуары для хранения снова быстро опустели. На повестке дня экономия, даже когда мягкая температура", - предупреждает Мюллер.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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владимир путин, германия, россия, украина, цены на нефть
Владимир Путин, Германия, Россия, Украина, Цены на нефть
21:09 10.11.2022 (обновлено: 21:25 10.11.2022)
 
Немецкие синоптики спрогнозировали зиму, которая позволит сэкономить газ

DWD: грядущая зима будет теплой и позволит сэкономить до 20 процентов потребления газа

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Грядущая зима в Германии может стать одной из самых теплых за последние 30 лет, благодаря чему потребители и регуляторы смогут сэкономить на энергоносителях, сообщает в четверг Метеорологическая служба страны (DWD).
"Если расчет по моделям DWD подтвердится, то предстоящая зима может достичь средней температуры не менее 2 градусов по Цельсию и, таким образом, войти в число 33% самых мягких зим референсного интервала 1991–2020 годов", - говорится в пресс-релизе на сайте службы.
DWD также приводит слова главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера, согласно которым такая мягкая зима позволит сэкономить до 20% потребления газа.
"Однако даже несколько холодных дней может быть достаточно, чтобы потребление увеличилось, а резервуары для хранения снова быстро опустели. На повестке дня экономия, даже когда мягкая температура", - предупреждает Мюллер.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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