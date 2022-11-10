https://ria.ru/20221110/gaz-1830623938.html

Немецкие синоптики спрогнозировали зиму, которая позволит сэкономить газ

Немецкие синоптики спрогнозировали зиму, которая позволит сэкономить газ - РИА Новости, 10.11.2022

Немецкие синоптики спрогнозировали зиму, которая позволит сэкономить газ

Грядущая зима в Германии может стать одной из самых теплых за последние 30 лет, благодаря чему потребители и регуляторы смогут сэкономить на энергоносителях,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T21:09

2022-11-10T21:09

2022-11-10T21:25

владимир путин

германия

россия

украина

цены на нефть

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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Грядущая зима в Германии может стать одной из самых теплых за последние 30 лет, благодаря чему потребители и регуляторы смогут сэкономить на энергоносителях, сообщает в четверг Метеорологическая служба страны (DWD).DWD также приводит слова главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера, согласно которым такая мягкая зима позволит сэкономить до 20% потребления газа."Однако даже несколько холодных дней может быть достаточно, чтобы потребление увеличилось, а резервуары для хранения снова быстро опустели. На повестке дня экономия, даже когда мягкая температура", - предупреждает Мюллер.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221106/tseny-1829533785.html

германия

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, германия, россия, украина, цены на нефть