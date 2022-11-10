17:16 10.11.2022 (обновлено: 17:17 10.11.2022)
Россия начала продавать сжиженный газ с "Сахалина-2" по рыночной цене
Bloomberg: сжиженный газ с "Сахалина-2" вновь начал продаваться по рыночной цене
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в медиабанкТанкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2"
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2". Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сжиженный природный газ с "Сахалина-2" больше не продается со скидкой, проекту удалось реализовать в Азии три партии с погрузкой в декабре по цене, близкой к рыночной, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на трейдеров.
"Российский СПГ больше не продается со скидкой в Азии, что указывает на то, что опасения покупателей по поводу санкций и репутационного ущерба стихают. Как сообщают знакомые с ситуацией трейдеры, ООО "Сахалинская энергия" на прошлой неделе продало три партии СПГ с погрузкой в декабре примерно по текущим рыночным ценам, причем одну - с премией", - пишет агентство.
Для сравнения: в сентябре "Сахалин-2" отгрузил несколько партий на рынок с большой скидкой к ценам на споте на тот период, отмечается в материале.
Прямых санкций в отношении покупок российского СПГ сейчас нет, его экспорт в прошлом месяце вырос почти до рекордного уровня, сообщает агентство. В то время как некоторые давние азиатские покупатели, такие как Япония и Южная Корея, прекратили приобретать дополнительные спотовые поставки из России в начале этого года, Китай, напротив, закупки увеличил.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation. Англо-голландская Shell приняла решение уйти.