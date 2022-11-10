https://ria.ru/20221110/gaz-1830573302.html

Россия начала продавать сжиженный газ с "Сахалина-2" по рыночной цене

Россия начала продавать сжиженный газ с "Сахалина-2" по рыночной цене - РИА Новости, 10.11.2022

Россия начала продавать сжиженный газ с "Сахалина-2" по рыночной цене

Сжиженный природный газ с "Сахалина-2" больше не продается со скидкой, проекту удалось реализовать в Азии три партии с погрузкой в декабре по цене, близкой к... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:16

2022-11-10T17:16

2022-11-10T17:17

экономика

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сахалин-2

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сжиженный природный газ с "Сахалина-2" больше не продается со скидкой, проекту удалось реализовать в Азии три партии с погрузкой в декабре по цене, близкой к рыночной, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на трейдеров."Российский СПГ больше не продается со скидкой в Азии, что указывает на то, что опасения покупателей по поводу санкций и репутационного ущерба стихают. Как сообщают знакомые с ситуацией трейдеры, ООО "Сахалинская энергия" на прошлой неделе продало три партии СПГ с погрузкой в декабре примерно по текущим рыночным ценам, причем одну - с премией", - пишет агентство.Для сравнения: в сентябре "Сахалин-2" отгрузил несколько партий на рынок с большой скидкой к ценам на споте на тот период, отмечается в материале.Прямых санкций в отношении покупок российского СПГ сейчас нет, его экспорт в прошлом месяце вырос почти до рекордного уровня, сообщает агентство. В то время как некоторые давние азиатские покупатели, такие как Япония и Южная Корея, прекратили приобретать дополнительные спотовые поставки из России в начале этого года, Китай, напротив, закупки увеличил."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation. Англо-голландская Shell приняла решение уйти.

https://ria.ru/20221028/gaz-1827657888.html

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экономика, россия, азия, сахалин-2, sakhalin energy, газпром, япония