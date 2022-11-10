https://ria.ru/20221110/gaz-1830459816.html

Санду обвинила "Газпром" в политическом решении о прекращении поставок газа

Санду обвинила "Газпром" в политическом решении о прекращении поставок газа - РИА Новости, 10.11.2022

Санду обвинила "Газпром" в политическом решении о прекращении поставок газа

Президент Молдавии Майя Санду считает политическим решение "Газпрома" о сокращении объемов поставок газа в республику, утверждает, что Кишинев всегда оплачивал... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:32

2022-11-10T12:32

2022-11-10T13:48

экономика

майя санду

молдавия

кишинев

россия

газпром

молдовагаз

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает политическим решение "Газпрома" о сокращении объемов поставок газа в республику, утверждает, что Кишинев всегда оплачивал его потребление.Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в октябре страна получила от "Газпрома" 70% необходимого объема газа, в ноябре объем поставок сократился до 51% от потребностей Молдавии. По его словам, российский концерн никак не аргументировал свое решение. Обвинения РФ в использовании поставок газа как энергетического оружия против Молдавии лишены оснований, направлены на отвлечение внимания граждан от внутриполитических проблем, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Газпром" в ноябре вдвое сократил объемы поставок газа в Молдавию. Мы думаем, что это политическое решение, а не коммерческое, поскольку Молдавия платила за газ, несмотря на то, что цены стали очень высокими. Правительство создало возможности, чтобы можно было закупать газ на рынке", - заявила Санду журналистам.Она отметила, что власти рассчитывают на обещанную Еврокомиссией помощь в размере 200 миллионов евро, чтобы иметь возможность экстренной закупки газа. "Только вместе, солидарно мы сможем преодолеть энергетический кризис и пережить зиму", - уверена Санду.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

https://ria.ru/20221109/protest-1830377410.html

https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830348026.html

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экономика, майя санду, молдавия, кишинев, россия, газпром, молдовагаз, еврокомиссия, в мире