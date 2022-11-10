Рейтинг@Mail.ru
Санду обвинила "Газпром" в политическом решении о прекращении поставок газа - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/gaz-1830459816.html
Санду обвинила "Газпром" в политическом решении о прекращении поставок газа
Санду обвинила "Газпром" в политическом решении о прекращении поставок газа - РИА Новости, 10.11.2022
Санду обвинила "Газпром" в политическом решении о прекращении поставок газа
Президент Молдавии Майя Санду считает политическим решение "Газпрома" о сокращении объемов поставок газа в республику, утверждает, что Кишинев всегда оплачивал... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:32
2022-11-10T13:48
экономика
майя санду
молдавия
кишинев
россия
газпром
молдовагаз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795584091_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_acc9db98bcefe56ea9c8a9f32318bebd.jpg
КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает политическим решение "Газпрома" о сокращении объемов поставок газа в республику, утверждает, что Кишинев всегда оплачивал его потребление.Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в октябре страна получила от "Газпрома" 70% необходимого объема газа, в ноябре объем поставок сократился до 51% от потребностей Молдавии. По его словам, российский концерн никак не аргументировал свое решение. Обвинения РФ в использовании поставок газа как энергетического оружия против Молдавии лишены оснований, направлены на отвлечение внимания граждан от внутриполитических проблем, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Газпром" в ноябре вдвое сократил объемы поставок газа в Молдавию. Мы думаем, что это политическое решение, а не коммерческое, поскольку Молдавия платила за газ, несмотря на то, что цены стали очень высокими. Правительство создало возможности, чтобы можно было закупать газ на рынке", - заявила Санду журналистам.Она отметила, что власти рассчитывают на обещанную Еврокомиссией помощь в размере 200 миллионов евро, чтобы иметь возможность экстренной закупки газа. "Только вместе, солидарно мы сможем преодолеть энергетический кризис и пережить зиму", - уверена Санду.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".
https://ria.ru/20221109/protest-1830377410.html
https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830348026.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795584091_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_e7843e7ad9db77e7b986dd9441d9cd59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, майя санду, молдавия, кишинев, россия, газпром, молдовагаз, еврокомиссия, в мире
Экономика, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Россия, Газпром, Молдовагаз, Еврокомиссия, В мире
12:32 10.11.2022 (обновлено: 13:48 10.11.2022)
 
Санду обвинила "Газпром" в политическом решении о прекращении поставок газа

Президент Молдавии Санду назвала решение "Газпрома" сократить подачу газа политическим

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Sputnik / Раду Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает политическим решение "Газпрома" о сокращении объемов поставок газа в республику, утверждает, что Кишинев всегда оплачивал его потребление.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в октябре страна получила от "Газпрома" 70% необходимого объема газа, в ноябре объем поставок сократился до 51% от потребностей Молдавии. По его словам, российский концерн никак не аргументировал свое решение. Обвинения РФ в использовании поставок газа как энергетического оружия против Молдавии лишены оснований, направлены на отвлечение внимания граждан от внутриполитических проблем, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 23:49
В Молдавии Урсулу фон дер Ляйен встретили пикетом
"Газпром" в ноябре вдвое сократил объемы поставок газа в Молдавию. Мы думаем, что это политическое решение, а не коммерческое, поскольку Молдавия платила за газ, несмотря на то, что цены стали очень высокими. Правительство создало возможности, чтобы можно было закупать газ на рынке", - заявила Санду журналистам.
Она отметила, что власти рассчитывают на обещанную Еврокомиссией помощь в размере 200 миллионов евро, чтобы иметь возможность экстренной закупки газа. "Только вместе, солидарно мы сможем преодолеть энергетический кризис и пережить зиму", - уверена Санду.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".
Табличка у входа в посольство Республики Молдова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 19:40
Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата
 
ЭкономикаМайя СандуМолдавияКишиневРоссияГазпромМолдовагазЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала