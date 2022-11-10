https://ria.ru/20221110/g20-1830625370.html
Белый дом: Байден не планирует встречаться с Лавровым на полях G20
Белый дом: Байден не планирует встречаться с Лавровым на полях G20 - РИА Новости, 10.11.2022
Белый дом: Байден не планирует встречаться с Лавровым на полях G20
Президент США Джо Байден не планирует на полях G20 встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а отсутствие российского лидера Владимира Путина не повлияет на РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T21:21
2022-11-10T21:21
2022-11-10T21:27
в мире
большая двадцатка
саммит g20
цены на нефть
джейк салливан
джо байден
владимир путин
индонезия
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует на полях G20 встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а отсутствие российского лидера Владимира Путина не повлияет на повестку руководителя американской администрации, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.На вопрос журналиста, не сделало бы присутствие Путина на G20 саммит более эффективным, Салливан заявил, что Байден отправляется в Индонезию продвигать свою повестку. "И будет делать это независимо от того, кто будет занимать место с российской стороны", - сказал Салливан."Вам следует спросить президента Путина и Кремль о том, почему он принял решение не ехать, видимо, он принял такое решение", - добавил Салливан.
https://ria.ru/20221110/zaklyuchennye-1830624759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, большая двадцатка, саммит g20, цены на нефть, джейк салливан, джо байден, владимир путин, индонезия, россия, сша
В мире, Большая двадцатка, Саммит G20, Цены на нефть, Джейк Салливан, Джо Байден, Владимир Путин, Индонезия, Россия, США
21:21 10.11.2022 (обновлено: 21:27 10.11.2022)
Белый дом: Байден не планирует встречаться с Лавровым на полях G20
Белый дом: Байден не планирует встречаться с министром Лавровым на полях саммита G20