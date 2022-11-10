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Белый дом: Байден не планирует встречаться с Лавровым на полях G20 - РИА Новости, 10.11.2022
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Белый дом: Байден не планирует встречаться с Лавровым на полях G20
Белый дом: Байден не планирует встречаться с Лавровым на полях G20 - РИА Новости, 10.11.2022
Белый дом: Байден не планирует встречаться с Лавровым на полях G20
Президент США Джо Байден не планирует на полях G20 встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а отсутствие российского лидера Владимира Путина не повлияет на РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T21:21
2022-11-10T21:27
в мире
большая двадцатка
саммит g20
цены на нефть
джейк салливан
джо байден
владимир путин
индонезия
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует на полях G20 встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а отсутствие российского лидера Владимира Путина не повлияет на повестку руководителя американской администрации, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.На вопрос журналиста, не сделало бы присутствие Путина на G20 саммит более эффективным, Салливан заявил, что Байден отправляется в Индонезию продвигать свою повестку. "И будет делать это независимо от того, кто будет занимать место с российской стороны", - сказал Салливан."Вам следует спросить президента Путина и Кремль о том, почему он принял решение не ехать, видимо, он принял такое решение", - добавил Салливан.
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в мире, большая двадцатка, саммит g20, цены на нефть, джейк салливан, джо байден, владимир путин, индонезия, россия, сша
В мире, Большая двадцатка, Саммит G20, Цены на нефть, Джейк Салливан, Джо Байден, Владимир Путин, Индонезия, Россия, США
21:21 10.11.2022 (обновлено: 21:27 10.11.2022)
 
Белый дом: Байден не планирует встречаться с Лавровым на полях G20

Белый дом: Байден не планирует встречаться с министром Лавровым на полях саммита G20

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует на полях G20 встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а отсутствие российского лидера Владимира Путина не повлияет на повестку руководителя американской администрации, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
"У президента нет планов встречаться с российским министром иностранных дел", - сказал Салливан на брифинге.
На вопрос журналиста, не сделало бы присутствие Путина на G20 саммит более эффективным, Салливан заявил, что Байден отправляется в Индонезию продвигать свою повестку. "И будет делать это независимо от того, кто будет занимать место с российской стороны", - сказал Салливан.
"Вам следует спросить президента Путина и Кремль о том, почему он принял решение не ехать, видимо, он принял такое решение", - добавил Салливан.
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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В миреБольшая двадцаткаСаммит G20Цены на нефтьДжейк СалливанДжо БайденВладимир ПутинИндонезияРоссияСША
 
 
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