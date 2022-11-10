https://ria.ru/20221110/g20-1830625370.html

Белый дом: Байден не планирует встречаться с Лавровым на полях G20

Белый дом: Байден не планирует встречаться с Лавровым на полях G20 - РИА Новости, 10.11.2022

Белый дом: Байден не планирует встречаться с Лавровым на полях G20

Президент США Джо Байден не планирует на полях G20 встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а отсутствие российского лидера Владимира Путина не повлияет на РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T21:21

2022-11-10T21:21

2022-11-10T21:27

в мире

большая двадцатка

саммит g20

цены на нефть

джейк салливан

джо байден

владимир путин

индонезия

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует на полях G20 встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а отсутствие российского лидера Владимира Путина не повлияет на повестку руководителя американской администрации, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.На вопрос журналиста, не сделало бы присутствие Путина на G20 саммит более эффективным, Салливан заявил, что Байден отправляется в Индонезию продвигать свою повестку. "И будет делать это независимо от того, кто будет занимать место с российской стороны", - сказал Салливан."Вам следует спросить президента Путина и Кремль о том, почему он принял решение не ехать, видимо, он принял такое решение", - добавил Салливан.

https://ria.ru/20221110/zaklyuchennye-1830624759.html

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Евгения Нефедова

в мире, большая двадцатка, саммит g20, цены на нефть, джейк салливан, джо байден, владимир путин, индонезия, россия, сша