https://ria.ru/20221110/g20-1830487232.html

Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали

Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали - РИА Новости, 10.11.2022

Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали, сообщил портал detikBali со ссылкой на министра по морским делам и инвестициям Индонезии... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:42

2022-11-10T13:42

2022-11-10T15:34

в мире

владимир зеленский

бали

большая двадцатка

саммит g20

украина

индонезия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали, сообщил портал detikBali со ссылкой на министра по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана.Как пояснил чиновник, отвечающий за подготовку мероприятия, Зеленский "будет занят внутренними делами Украины".Кроме того, Панджаитан подтвердил, что Владимир Путин также не приедет на саммит. По его словам, у обоих президентов "очень плотные графики, мы должны уважать их решение отсутствовать на саммите".Российскую делегацию в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин. Он уточнил, что не исключается выступление Путина по видеосвязи."Большая двадцатка" — неформальный клуб, объединяющий крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221104/ukraina-1829164089.html

бали

украина

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Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, бали, большая двадцатка, саммит g20, украина, индонезия