13:42 10.11.2022 (обновлено: 15:34 10.11.2022)
Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали
Индонезийский министр Панджаитан подтвердил отказ Путина и Зеленского ехать на саммит G20
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали, сообщил портал detikBali со ссылкой на министра по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана.
Как пояснил чиновник, отвечающий за подготовку мероприятия, Зеленский "будет занят внутренними делами Украины".
Кроме того, Панджаитан подтвердил, что Владимир Путин также не приедет на саммит. По его словам, у обоих президентов "очень плотные графики, мы должны уважать их решение отсутствовать на саммите".
Российскую делегацию в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин. Он уточнил, что не исключается выступление Путина по видеосвязи.
"Большая двадцатка" — неформальный клуб, объединяющий крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
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