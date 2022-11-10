Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/g20-1830487232.html
Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали
Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали - РИА Новости, 10.11.2022
Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали
Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали, сообщил портал detikBali со ссылкой на министра по морским делам и инвестициям Индонезии... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:42
2022-11-10T15:34
в мире
владимир зеленский
бали
большая двадцатка
саммит g20
украина
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4af24013ca5ed71f953143fa28a900ac.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали, сообщил портал detikBali со ссылкой на министра по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана.Как пояснил чиновник, отвечающий за подготовку мероприятия, Зеленский "будет занят внутренними делами Украины".Кроме того, Панджаитан подтвердил, что Владимир Путин также не приедет на саммит. По его словам, у обоих президентов "очень плотные графики, мы должны уважать их решение отсутствовать на саммите".Российскую делегацию в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин. Он уточнил, что не исключается выступление Путина по видеосвязи."Большая двадцатка" — неформальный клуб, объединяющий крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
https://ria.ru/20221104/ukraina-1829164089.html
бали
украина
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_9a88e906304b244f9f6362f63b295211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, бали, большая двадцатка, саммит g20, украина, индонезия
В мире, Владимир Зеленский, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, Украина, Индонезия
13:42 10.11.2022 (обновлено: 15:34 10.11.2022)
 
Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали

Индонезийский министр Панджаитан подтвердил отказ Путина и Зеленского ехать на саммит G20

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали, сообщил портал detikBali со ссылкой на министра по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана.
Как пояснил чиновник, отвечающий за подготовку мероприятия, Зеленский "будет занят внутренними делами Украины".
Кроме того, Панджаитан подтвердил, что Владимир Путин также не приедет на саммит. По его словам, у обоих президентов "очень плотные графики, мы должны уважать их решение отсутствовать на саммите".
Российскую делегацию в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин. Он уточнил, что не исключается выступление Путина по видеосвязи.
"Большая двадцатка" — неформальный клуб, объединяющий крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 07:41
В Госдуме заявили, что Зеленский боится встречи с Путиным
 
В миреВладимир ЗеленскийБалиБольшая двадцаткаСаммит G20УкраинаИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала