https://ria.ru/20221110/fsb-1830379267.html

ФСБ рассекретила документы о планах польских боевиков в конце ВОВ

ФСБ рассекретила документы о планах польских боевиков в конце ВОВ - РИА Новости, 10.11.2022

ФСБ рассекретила документы о планах польских боевиков в конце ВОВ

Бандиты польской "Армии Крайовой", руководимой эмигрантским правительством в Лондоне и занимавшейся подпольной борьбой против Красной Армии, в конце Великой... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T00:22

2022-11-10T00:22

2022-11-10T00:48

ссср

польша

лондон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бандиты польской "Армии Крайовой", руководимой эмигрантским правительством в Лондоне и занимавшейся подпольной борьбой против Красной Армии, в конце Великой Отечественной войны готовились убивать советских офицеров с помощью ядов - об этом свидетельствуют новые архивные документы, опубликованные ФСБ России."Армия Крайова" (АК) не являлась армией в общепринятом смысле, а состояла из подпольных вооруженных отрядов, управлявшихся из британской столицы. В годы Великой Отечественной войны АК вела активную борьбу против Красной Армии, намереваясь вооруженным путем оторвать от СССР Западную Украину и Западную Белоруссию, чтобы возродить "великопольское государство". В составе "Армии Крайовой" были диверсионно-террористические и разведывательные структуры. "Аковцы" на освобожденных от нацистов территориях СССР убивали и мирных граждан - представителей органов власти, руководителей и работников предприятий, учителей."Бандиты "АК" занимались террором против командиров Красной Армии", - отметили в Центре общественных связей ФСБ.Начальник четвертого управления народного комиссариата госбезопасности СССР Павел Судоплатов направил служебную записку в Главное управление контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР и наркомам госбезопасности Белорусской, Украинской и Литовской ССР."По агентурным данным нашей оперативной группы, действующей на территории Польши, руководство "Армии Крайовой" снабдило свои филиалы большим количеством ядов, с целью применения их для индивидуального террора против советских офицеров. Так, командиром одного из батальонов полка "АК" "Борового" получены специальные яды, среди которых порошок, раздражающе действующий на кожу, применяется путем опыления одежды, и цианистый калий", - писал Судоплатов.В ходе освобождения Польши от нацизма в 1944-1945 годах Красная Армия потеряла погибшими более 600 тысяч человек, которые защитили право поляков свободно жить на своей земле. Красная Армия оказала огромную помощь и в послевоенном восстановлении Польши.В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавались продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни польского народа.

https://ria.ru/20210928/ubiystvo-1752155552.html

https://ria.ru/20210622/voyna-1738087209.html

ссср

польша

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, польша, лондон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)