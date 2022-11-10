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СМИ: Европа выступила единым фронтом против Байдена - РИА Новости, 10.11.2022
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СМИ: Европа выступила единым фронтом против Байдена
СМИ: Европа выступила единым фронтом против Байдена - РИА Новости, 10.11.2022
СМИ: Европа выступила единым фронтом против Байдена
Евросоюз, опасающийся за свою промышленность, решительно и "единым фронтом" выступил против инициированного президентом США Джо Байденом закона о снижении... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T03:05
2022-11-10T11:44
в мире
джо байден
сша
европа
евросоюз
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Евросоюз, опасающийся за свою промышленность, решительно и "единым фронтом" выступил против инициированного президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции, сообщает телеканал CNBC.В Европе опасаются, что инициатива американской администрации нанесет ущерб ее компаниям и экономике. Принятый в США закон обсуждался на этой неделе 27 министрами финансов Европейского союза, напоминает телеканал."Каждый министр согласился с тем, что это вызывает озабоченность на европейском уровне и что нам нужно посмотреть, как лучше отреагировать", — заявил CNBC анонимный европейский чиновник. По его словам, среди всех 27 министров "существует политический консенсус по поводу того, что этот план угрожает европейской промышленности".По данным телеканала, больше всего беспокойства у ЕС вызывают налоговые льготы, предоставляемые для электромобилей, произведенных в Северной Америке, что может создать проблемы для европейских автоконцернов, которые сосредоточены на электрокарах.Как отмечает CNBC, южнокорейские официальные лица выразили Европе аналогичные опасения, так как меры администрации США могут помешать местным производителям вести бизнес в Америке.Закон, подписанный Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки своего бизнеса.
https://radiosputnik.ria.ru/20221108/makron-1830088791.html
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в мире, джо байден, сша, европа, евросоюз, северная америка
В мире, Джо Байден, США, Европа, Евросоюз, Северная Америка
03:05 10.11.2022 (обновлено: 11:44 10.11.2022)
 
СМИ: Европа выступила единым фронтом против Байдена

CNBC: Евросоюз выступил едиными фронтом против американского закона о снижении инфляции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Евросоюз, опасающийся за свою промышленность, решительно и "единым фронтом" выступил против инициированного президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции, сообщает телеканал CNBC.
В Европе опасаются, что инициатива американской администрации нанесет ущерб ее компаниям и экономике. Принятый в США закон обсуждался на этой неделе 27 министрами финансов Европейского союза, напоминает телеканал.
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"Каждый министр согласился с тем, что это вызывает озабоченность на европейском уровне и что нам нужно посмотреть, как лучше отреагировать", — заявил CNBC анонимный европейский чиновник. По его словам, среди всех 27 министров "существует политический консенсус по поводу того, что этот план угрожает европейской промышленности".
По данным телеканала, больше всего беспокойства у ЕС вызывают налоговые льготы, предоставляемые для электромобилей, произведенных в Северной Америке, что может создать проблемы для европейских автоконцернов, которые сосредоточены на электрокарах.
Как отмечает CNBC, южнокорейские официальные лица выразили Европе аналогичные опасения, так как меры администрации США могут помешать местным производителям вести бизнес в Америке.
Закон, подписанный Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки своего бизнеса.
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