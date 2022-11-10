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В Комсомольске-на-Амуре в 2023 году запустят пешеходный фонтан

В Комсомольске-на-Амуре в 2023 году запустят пешеходный фонтан - РИА Новости, 10.11.2022

В Комсомольске-на-Амуре в 2023 году запустят пешеходный фонтан

Пешеходный фонтан запустят в Комсомольске-на-Амуре в 2023 году, тест-драйв сооружение прошло ноябрьским днем, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:35

2022-11-10T10:35

2022-11-10T10:55

хабаровский край

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

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ХАБАРОВСК, 10 ноя - РИА Новости. Пешеходный фонтан запустят в Комсомольске-на-Амуре в 2023 году, тест-драйв сооружение прошло ноябрьским днем, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."Это может показаться немного не ноябрьской новостью, но она заслуживает особого внимания. В Комсомольске-на-Амуре в тестовом режиме запустили пешеходный фонтан... В итоге, тест показал, что радовать комсомольчан и гостей Города юности фонтанный комплекс будет. И начнет это делать уже в 2023 году с наступлением тепла", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале, продемонстрировав фотографии тест-драйва фонтана.Глава региона уточнил, что у комплекса предусмотрено два режима работы – статичный и шоу с возможностью программирования под музыку. "Теперь можно будет устраивать фонтанно-музыкальные батлы между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. В краевом центре такой фонтан давно работает", - добавил он.Губернатор рассказал, что оборудование было установлено согласно I этапа реконструкции набережной, однако в паводки 2020-2021 годов оно вышло из строя, не начав работать. Он указал, что этот нюанс не был единственной проблемой набережной."Мы заменили там подрядчика. Им стала компания "Вега", дочернее предприятие госкорпорации "Ростех", которая добросовестно исполняет свою работу", - разъяснил Дегтярев.В министерстве строительства Хабаровского края сообщили, что технический ввод фонтанного комплекса был необходим для проверки его функционирования. Накануне была произведена врезка и промывка системы водоснабжения фонтана и завершены пусконаладочные работы. Также были сделаны основные виды строительно-монтажных работ, включая устройство гранитных покрытий, брусчатки и других декоративных элементов.В министерстве также уточнили, что пешеходный фонтан был установлен по просьбе комсомольчан, которые после размещения стенда с информацией о реконструкции набережной в 2017 году, направили в адрес администрации города обращение с просьбой обустроить на ней пешеходный фонтан. По согласованию с правительством края были внесены изменения в проектную документацию объекта и получено положительное заключение Главгосэкпертизы.В 2018 году подрядчик приступил к строительно-монтажным работам по обустройству пешеходного светомузыкального фонтана. Для обеспечения его работы построены два отдельных подземных технологических помещения. Для создания водных картин применяются фонтанные насадки с инновационными разработками фонтанного оборудования. По данным краевого кабмина, стоимость объекта составляет 116 миллионов рублей.Реконструкция набережной – один из наиболее крупных и социально значимых проектов по реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

https://ria.ru/20221107/rasselenie-1829571855.html

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Екатерина Зайцева

хабаровский край, комсомольск-на-амуре, михаил дегтярев, общество