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Боррель заявил о необходимости повышать военную мобильность в ЕС - РИА Новости, 10.11.2022
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Боррель заявил о необходимости повышать военную мобильность в ЕС
Боррель заявил о необходимости повышать военную мобильность в ЕС - РИА Новости, 10.11.2022
Боррель заявил о необходимости повышать военную мобильность в ЕС
ЕС должен адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза, заявил верховный... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:55
2022-11-10T14:55
в мире
жозеп боррель
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. ЕС должен адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель."Среда безопасности в Европе претерпела существенные изменения… Мы должны адаптировать нашу оборонную политику в соответствии с новой средой… Мы должны адаптировать нашу систему мобильности для наших войск, чтобы мы могли быстро транспортировать и разворачивать наши военные возможности . Это критически важно для нашей обороны. Возможность быстро транспортировать силы из одной части ЕС в другую, в основном с Запада на Восток на наши внешние границы", - сказал он.Боррель пояснил, что "нет специальных дорог для военного транспорта". "Они используют гражданскую инфраструктуру… Не вся инфраструктура готова поддерживать транспортировку военного оборудования", отметил он. "Необходимо, чтобы наши дороги, туннели, мосты и транспорт были способны транспортировать наши военные силы и оборудование", - добавил Боррель. По его словам, ЕС должен усилить сотрудничество в повышении военной мобильности не только с НАТО, но и с партнерами, в частности, с Украиной, Молдавией и Балканами.
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, нато
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО
14:55 10.11.2022
 
Боррель заявил о необходимости повышать военную мобильность в ЕС

Боррель призвал Евросоюз адаптировать возможности для повышения военной мобильности

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. ЕС должен адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"Среда безопасности в Европе претерпела существенные изменения… Мы должны адаптировать нашу оборонную политику в соответствии с новой средой… Мы должны адаптировать нашу систему мобильности для наших войск, чтобы мы могли быстро транспортировать и разворачивать наши военные возможности . Это критически важно для нашей обороны. Возможность быстро транспортировать силы из одной части ЕС в другую, в основном с Запада на Восток на наши внешние границы", - сказал он.
Боррель пояснил, что "нет специальных дорог для военного транспорта". "Они используют гражданскую инфраструктуру… Не вся инфраструктура готова поддерживать транспортировку военного оборудования", отметил он.
"Необходимо, чтобы наши дороги, туннели, мосты и транспорт были способны транспортировать наши военные силы и оборудование", - добавил Боррель. По его словам, ЕС должен усилить сотрудничество в повышении военной мобильности не только с НАТО, но и с партнерами, в частности, с Украиной, Молдавией и Балканами.
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