https://ria.ru/20221110/evrosoyuz-1830516841.html

Боррель заявил о необходимости повышать военную мобильность в ЕС

Боррель заявил о необходимости повышать военную мобильность в ЕС - РИА Новости, 10.11.2022

Боррель заявил о необходимости повышать военную мобильность в ЕС

ЕС должен адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза, заявил верховный... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:55

2022-11-10T14:55

2022-11-10T14:55

в мире

жозеп боррель

евросоюз

нато

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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. ЕС должен адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель."Среда безопасности в Европе претерпела существенные изменения… Мы должны адаптировать нашу оборонную политику в соответствии с новой средой… Мы должны адаптировать нашу систему мобильности для наших войск, чтобы мы могли быстро транспортировать и разворачивать наши военные возможности . Это критически важно для нашей обороны. Возможность быстро транспортировать силы из одной части ЕС в другую, в основном с Запада на Восток на наши внешние границы", - сказал он.Боррель пояснил, что "нет специальных дорог для военного транспорта". "Они используют гражданскую инфраструктуру… Не вся инфраструктура готова поддерживать транспортировку военного оборудования", отметил он. "Необходимо, чтобы наши дороги, туннели, мосты и транспорт были способны транспортировать наши военные силы и оборудование", - добавил Боррель. По его словам, ЕС должен усилить сотрудничество в повышении военной мобильности не только с НАТО, но и с партнерами, в частности, с Украиной, Молдавией и Балканами.

https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830373834.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, евросоюз, нато