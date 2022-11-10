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Будет только хуже. Европе предрекли энергетический кошмар

Будет только хуже. Европе предрекли энергетический кошмар - РИА Новости, 10.11.2022

Будет только хуже. Европе предрекли энергетический кошмар

"Энергетический кошмар" в странах Евросоюза будет лишь усугубляться, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:49

2022-11-10T15:49

2022-11-10T16:42

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Энергетический кошмар" в странах Евросоюза будет лишь усугубляться, сообщает Bloomberg.Как добавил автор статьи, для жителей некоторых стран ставками в этой игре станут жизнь и смерть.Причина заключается в холоде — правительство ЕС призывает граждан экономить газ и выставлять термостаты на очень низкие значения. Однако люди начинают экономить газ не из-за призывов лидеров, а из-за цен, которые растут с каждым днем, говорится в статье.В частности, колумнист издания Рэйчел Моррисон отметила, что температура в 13 градусов может вызвать проблемы с сердцем, а также практически смертельно опасна для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Репортеры Bloomberg также провели интервью с сотрудником мясного магазина в Великобритании. Он сказал, что посетителей с каждым днем все меньше, так как цены выросли на 15-20 процентов и продолжают расти. "Они просто не могут покупать продукты", — объяснил он.Колумнист Хавьер Блас, в свою очередь, заявил, что кризис в Европе стал крупнейшим за последние 50 лет."Текущий энергетический кризис хуже, чем последствия топливного эмбарго в 70-х", — признал он.В качестве причины этого журналист назвал зависимость Европы от продаваемого Москвой газа. "Евросоюз со времен СССР привык к газу из России — он дешев, доступен и находится совсем недалеко", — уточнил он.В итоге, подчеркнуло издание, ситуация ухудшается практически во всех сферах жизнедеятельности Европы и улучшения не предвидится.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221109/chekhiya-1830253448.html

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цены на нефть, европа, великобритания, евросоюз, ссср