https://ria.ru/20221110/es-1830499296.html

К весне в ЕС почти не останется дизельного топлива, пишут СМИ

К весне в ЕС почти не останется дизельного топлива, пишут СМИ - РИА Новости, 10.11.2022

К весне в ЕС почти не останется дизельного топлива, пишут СМИ

Через несколько месяцев Евросоюз испытает острую нехватку дизельного топлива, пишет обозреватель агентства Bloomberg Джек Уиттлс со ссылкой на отчет... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:15

2022-11-10T14:15

2022-11-10T15:18

экономика

цены на нефть

россия

сша

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Через несколько месяцев Евросоюз испытает острую нехватку дизельного топлива, пишет обозреватель агентства Bloomberg Джек Уиттлс со ссылкой на отчет консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd."Запасы дизельного топлива в северо-западной Европе сократятся к началу весны до минимума за последние 12 лет", — заявил он.По словам автора, энергетическая ситуация в ЕС начала ухудшаться еще в феврале, когда руководители европейских стран приняли решение урезать поставки российского топлива."Сокращение запасов способствовало повышению рентабельности нефтеперерабатывающих заводов, стимулируя европейских операторов работать в полную силу", — рассказал в интервью изданию аналитик Wood Mackenzie Джеймс Барлей. Это спровоцировало увеличение добычи нефти на 420 тысяч баррелей в месяц.Тем не менее Россия по-прежнему остается единственным крупным поставщиком дизельного топлива в Европу морскими путями и при учете санкций, наложенных на российские энергоносители, дизельный кризис в ЕС неизбежен, говорится в статье.Еще одна проблема для ЕС и США связана со структурой фьючерсных рынков. В частности, "быстрые" поставки топлива стоят дороже, чем то же самое топливо, доставленное чуть позже. Это препятствует накоплению запасов и провоцирует острую нехватку дизеля, отметил Уиттлс.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221109/lyayen-1830199022.html

https://ria.ru/20221010/dizel-1822940599.html

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экономика, цены на нефть, россия, сша, европа, евросоюз, санкции в отношении россии