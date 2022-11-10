14:15 10.11.2022 (обновлено: 15:18 10.11.2022)
К весне в ЕС почти не останется дизельного топлива, пишут СМИ
Bloomberg: к весне запасы дизельного топлива в ЕС достигнут минимума за последние 12 лет
АЗС компании ESSO в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Через несколько месяцев Евросоюз испытает острую нехватку дизельного топлива, пишет обозреватель агентства Bloomberg Джек Уиттлс со ссылкой на отчет консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd.
"Запасы дизельного топлива в северо-западной Европе сократятся к началу весны до минимума за последние 12 лет", — заявил он.
По словам автора, энергетическая ситуация в ЕС начала ухудшаться еще в феврале, когда руководители европейских стран приняли решение урезать поставки российского топлива.
"Сокращение запасов способствовало повышению рентабельности нефтеперерабатывающих заводов, стимулируя европейских операторов работать в полную силу", — рассказал в интервью изданию аналитик Wood Mackenzie Джеймс Барлей. Это спровоцировало увеличение добычи нефти на 420 тысяч баррелей в месяц.
Тем не менее Россия по-прежнему остается единственным крупным поставщиком дизельного топлива в Европу морскими путями и при учете санкций, наложенных на российские энергоносители, дизельный кризис в ЕС неизбежен, говорится в статье.
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Еще одна проблема для ЕС и США связана со структурой фьючерсных рынков. В частности, "быстрые" поставки топлива стоят дороже, чем то же самое топливо, доставленное чуть позже. Это препятствует накоплению запасов и провоцирует острую нехватку дизеля, отметил Уиттлс.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.