https://ria.ru/20221110/elka-1830498981.html

В России стартовала акция "Елка желаний"

В России стартовала акция "Елка желаний" - РИА Новости, 10.11.2022

В России стартовала акция "Елка желаний"

Акция "Елка желаний" открылась в России в пятый раз, она продлится до 28 февраля , в этом году в ней примут участие жители присоединенных территорий, заявил... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:15

2022-11-10T14:15

2022-11-10T14:15

общество

россия

новый год

елка желаний

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Акция "Елка желаний" открылась в России в пятый раз, она продлится до 28 февраля , в этом году в ней примут участие жители присоединенных территорий, заявил первый замгендиректора АНО "Россия – страна возможностей", которая является организатором акции, Алексей Агафонов."Сегодня, 10 ноября, мы стартуем юбилейную - пятую - акцию "Елку желаний"... Заявки будут приниматься до 10 декабря. В целом, акция продлится до 28 февраля 2023 года. Но первые желания мы начнем исполнять уже в рамках международного форума "Мы вместе", который пройдет 5-7 декабря в Москве", - сказал Агафонов на пресс-конференции, посвященной открытию акции.Он уточнил, что в этом году в "Елке желаний" примут участие жители освобожденных территорий."Сама акция растет. Большее количество людей принимает участие... У нас количество тех, для кого будем исполнять желания, сильно вырастет за счет того, что у нас присоединяются дети с Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей. Также мы планируем, конечно, помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации из-за СВО", - добавил Агафонов.В открытии акции также приняли участие руководитель акции "Елка желаний" Тимур Сафин и руководитель трека Росмолодежь.Добро Дарья Жукова. В конце мероприятия они вместе с Алексеем Агафоновым сняли первые елочные игрушки с желаниями с новогодней елки. Тимуру Сафину досталось желание трехлетней Алисы Черепановой из Москвы, которая мечтает посетить новогоднее шоу. Дарье Жуковой - открытка девятилетней Ярославы Тогобицкой из Москвы, которая мечтает увидеть закулисье Большого театра. Алексей Агафонов вытянул желание шестилетнего Кирилла Потапова из столицы, который хочет получить в подарок телескоп."Елка желаний" - ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Как уточнил Агафонов, акция направлена на то, чтобы "создавать новогоднее настроение тем людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации" - детям и пожилым людям.

https://ria.ru/20211225/shou-1765474894.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, новый год, елка желаний