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Новый экспресс-тест на коронавирус создали в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 10.11.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221110/ekspress-test-1830364512.html
Новый экспресс-тест на коронавирус создали в ОЭЗ Москвы
Новый экспресс-тест на коронавирус создали в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 10.11.2022
Новый экспресс-тест на коронавирус создали в ОЭЗ Москвы
Предприятие из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработало и зарегистрировало первый отечественный экспресс-тест на выявление антигена... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T07:18
2022-11-10T07:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
новосибирская область
москва
технологии
коронавирусы
тест
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Предприятие из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработало и зарегистрировало первый отечественный экспресс-тест на выявление антигена коронавируса в слюне человека, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Своевременная первичная диагностика – залог эффективной борьбы с распространением инфекционных заболеваний. Предприятие "Имбиан Лаб" стремится сделать процесс диагностики максимально простым и быстрым. Мощности компании позволяют выпускать порядка 40 миллионов экспресс-тестов ежегодно. В октябре 2022 года продукция была запущена в серийное производство, первая партия составила 20 тысяч штук. В ближайшее время набор появится в аптеках", – сказал глава департамента Владислав Овчинский.В отличие от существующих тестов для выявления антигена вируса SARS-CoV-2, в новом продукте анализируется образец слюны пациента, а не мазок из назальной полости. Результат доступен в течение 7-10 минут. Тест отличается высокими показателями диагностической чувствительности, что позволит быстро выявлять даже бессимптомных больных, говорится в сообщении."Мы стремимся разрабатывать максимально удобные тест-системы и повышать точность результатов. Это очень важно для постановки правильных диагнозов и назначения необходимой терапии. Наша система распознает все известные штаммы коронавируса, в том числе Альфа, Омикрон и Стелс. При появлении новых штаммов будут проведены дополнительные клинические испытания", – рассказала генеральный директор "Имбиан Лаб" Вероника Осипова. Компания "Имбиан Лаб" начала локализацию своего производства на площадке "Алабушево" в 2022 году. Площадь будущего предприятия составит порядка 2,5 тысяч квадратных метров. На этой территории будут расположены производственные участки, лаборатории и офисное помещение. Еще одна производственная площадка площадью около двух тысяч квадратных метров находится в Новосибирской области на территории наукограда "Кольцово".
https://ria.ru/20220813/ospa-1809344282.html
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владислав овчинский, новосибирская область, москва, технологии, коронавирусы, тест, здоровье - общество
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Новосибирская область, Москва, Технологии, Коронавирусы, Тест, Здоровье - Общество
07:18 10.11.2022 (обновлено: 07:24 10.11.2022)
 

Новый экспресс-тест на коронавирус создали в ОЭЗ Москвы

© Фото: пресс-служба ДИПП Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
© Фото: пресс-служба ДИПП
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Предприятие из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработало и зарегистрировало первый отечественный экспресс-тест на выявление антигена коронавируса в слюне человека, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Своевременная первичная диагностика – залог эффективной борьбы с распространением инфекционных заболеваний. Предприятие "Имбиан Лаб" стремится сделать процесс диагностики максимально простым и быстрым. Мощности компании позволяют выпускать порядка 40 миллионов экспресс-тестов ежегодно. В октябре 2022 года продукция была запущена в серийное производство, первая партия составила 20 тысяч штук. В ближайшее время набор появится в аптеках", – сказал глава департамента Владислав Овчинский.
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13 августа, 10:14Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве разработали тест-системы быстрого выявления вируса оспы обезьян
В отличие от существующих тестов для выявления антигена вируса SARS-CoV-2, в новом продукте анализируется образец слюны пациента, а не мазок из назальной полости. Результат доступен в течение 7-10 минут. Тест отличается высокими показателями диагностической чувствительности, что позволит быстро выявлять даже бессимптомных больных, говорится в сообщении.
"Мы стремимся разрабатывать максимально удобные тест-системы и повышать точность результатов. Это очень важно для постановки правильных диагнозов и назначения необходимой терапии. Наша система распознает все известные штаммы коронавируса, в том числе Альфа, Омикрон и Стелс. При появлении новых штаммов будут проведены дополнительные клинические испытания", – рассказала генеральный директор "Имбиан Лаб" Вероника Осипова.
Компания "Имбиан Лаб" начала локализацию своего производства на площадке "Алабушево" в 2022 году. Площадь будущего предприятия составит порядка 2,5 тысяч квадратных метров. На этой территории будут расположены производственные участки, лаборатории и офисное помещение. Еще одна производственная площадка площадью около двух тысяч квадратных метров находится в Новосибирской области на территории наукограда "Кольцово".
Медицинский сотрудник маркирует тест-полоски во время экспресс-тестирования на Covid-19 в московской школе - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
29 сентября, 07:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийНовосибирская областьМоскваТехнологииКоронавирусыТестЗдоровье - Общество
 
 
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