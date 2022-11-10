https://ria.ru/20221110/ekspress-test-1830364512.html

Новый экспресс-тест на коронавирус создали в ОЭЗ Москвы

Новый экспресс-тест на коронавирус создали в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 10.11.2022

Новый экспресс-тест на коронавирус создали в ОЭЗ Москвы

Предприятие из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработало и зарегистрировало первый отечественный экспресс-тест на выявление антигена... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T07:18

2022-11-10T07:18

2022-11-10T07:24

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

новосибирская область

москва

технологии

коронавирусы

тест

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Предприятие из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработало и зарегистрировало первый отечественный экспресс-тест на выявление антигена коронавируса в слюне человека, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Своевременная первичная диагностика – залог эффективной борьбы с распространением инфекционных заболеваний. Предприятие "Имбиан Лаб" стремится сделать процесс диагностики максимально простым и быстрым. Мощности компании позволяют выпускать порядка 40 миллионов экспресс-тестов ежегодно. В октябре 2022 года продукция была запущена в серийное производство, первая партия составила 20 тысяч штук. В ближайшее время набор появится в аптеках", – сказал глава департамента Владислав Овчинский.В отличие от существующих тестов для выявления антигена вируса SARS-CoV-2, в новом продукте анализируется образец слюны пациента, а не мазок из назальной полости. Результат доступен в течение 7-10 минут. Тест отличается высокими показателями диагностической чувствительности, что позволит быстро выявлять даже бессимптомных больных, говорится в сообщении."Мы стремимся разрабатывать максимально удобные тест-системы и повышать точность результатов. Это очень важно для постановки правильных диагнозов и назначения необходимой терапии. Наша система распознает все известные штаммы коронавируса, в том числе Альфа, Омикрон и Стелс. При появлении новых штаммов будут проведены дополнительные клинические испытания", – рассказала генеральный директор "Имбиан Лаб" Вероника Осипова. Компания "Имбиан Лаб" начала локализацию своего производства на площадке "Алабушево" в 2022 году. Площадь будущего предприятия составит порядка 2,5 тысяч квадратных метров. На этой территории будут расположены производственные участки, лаборатории и офисное помещение. Еще одна производственная площадка площадью около двух тысяч квадратных метров находится в Новосибирской области на территории наукограда "Кольцово".

https://ria.ru/20220813/ospa-1809344282.html

https://ria.ru/20220929/proizvodstvo-1820189741.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владислав овчинский, новосибирская область, москва, технологии, коронавирусы, тест, здоровье - общество