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В "Довженко-центре" заявили об обысках СБУ - РИА Новости, 10.11.2022
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В "Довженко-центре" заявили об обысках СБУ
В "Довженко-центре" заявили об обысках СБУ - РИА Новости, 10.11.2022
В "Довженко-центре" заявили об обысках СБУ
Служба безопасности Украины, полиция и прокуратура проводят обыски в помещении украинского национального центра имени Александра Довженко, сообщили в самом... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:43
2022-11-10T14:43
в мире
украина
служба безопасности украины
александр довженко
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины, полиция и прокуратура проводят обыски в помещении украинского национального центра имени Александра Довженко, сообщили в самом центре."Полиция и прокуратура проводят обыски. Ищут документы, связанные с застройщиком. В здании центра Довженко проводятся следственные действия. СБУ тоже здесь", - говорится в сообщении "Довженко-центра" в Facebook*.Издание "Общественное" со ссылкой на работников центра пишет, что правоохранители ищут документы о связях предыдущего директора с застройщиком.Ранее госагентство Украины по вопросам кино (Госкино) сообщило, что в центре Александра Довженко по результатам аудита финансовой деятельности отстранили от должности гендиректора Елену Гончарук, ее обязанности временно возложены на кризисного менеджера.Национальный центр Александра Довженко основан в 1994 году на базе крупнейшей во времена СССР Украинской кинокопировальной фабрики. "Довженко-центр" - это крупнейший киноархив Украины. В нем хранятся более девяти тысяч наименований художественных, документальных, анимационных украинских и иностранных фильмов и тысячи архивных документов по истории украинского кино.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221109/ukrnafta-1830362380.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, александр довженко
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Александр Довженко
14:43 10.11.2022
 
В "Довженко-центре" заявили об обысках СБУ

В "Довженко-центре" заявили, что в их здании СБУ и полиция проводят обыски

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины
Сотрудник Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины, полиция и прокуратура проводят обыски в помещении украинского национального центра имени Александра Довженко, сообщили в самом центре.
"Полиция и прокуратура проводят обыски. Ищут документы, связанные с застройщиком. В здании центра Довженко проводятся следственные действия. СБУ тоже здесь", - говорится в сообщении "Довженко-центра" в Facebook*.
Заправочная станция Укрнафта - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 21:08
"Укрнафта" пожаловалась Резникову на СБУ и Бюро экономической безопасности
Издание "Общественное" со ссылкой на работников центра пишет, что правоохранители ищут документы о связях предыдущего директора с застройщиком.
Ранее госагентство Украины по вопросам кино (Госкино) сообщило, что в центре Александра Довженко по результатам аудита финансовой деятельности отстранили от должности гендиректора Елену Гончарук, ее обязанности временно возложены на кризисного менеджера.
Национальный центр Александра Довженко основан в 1994 году на базе крупнейшей во времена СССР Украинской кинокопировальной фабрики. "Довженко-центр" - это крупнейший киноархив Украины. В нем хранятся более девяти тысяч наименований художественных, документальных, анимационных украинских и иностранных фильмов и тысячи архивных документов по истории украинского кино.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 17:12Религия
СБУ пришла с обыском к митрополиту Украинской православной церкви Ионафану
 
В миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныАлександр Довженко
 
 
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