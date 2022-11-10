https://ria.ru/20221110/dovzhenko-1830511182.html

В "Довженко-центре" заявили об обысках СБУ

В "Довженко-центре" заявили об обысках СБУ - РИА Новости, 10.11.2022

В "Довженко-центре" заявили об обысках СБУ

Служба безопасности Украины, полиция и прокуратура проводят обыски в помещении украинского национального центра имени Александра Довженко, сообщили в самом... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:43

2022-11-10T14:43

2022-11-10T14:43

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служба безопасности украины

александр довженко

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины, полиция и прокуратура проводят обыски в помещении украинского национального центра имени Александра Довженко, сообщили в самом центре."Полиция и прокуратура проводят обыски. Ищут документы, связанные с застройщиком. В здании центра Довженко проводятся следственные действия. СБУ тоже здесь", - говорится в сообщении "Довженко-центра" в Facebook*.Издание "Общественное" со ссылкой на работников центра пишет, что правоохранители ищут документы о связях предыдущего директора с застройщиком.Ранее госагентство Украины по вопросам кино (Госкино) сообщило, что в центре Александра Довженко по результатам аудита финансовой деятельности отстранили от должности гендиректора Елену Гончарук, ее обязанности временно возложены на кризисного менеджера.Национальный центр Александра Довженко основан в 1994 году на базе крупнейшей во времена СССР Украинской кинокопировальной фабрики. "Довженко-центр" - это крупнейший киноархив Украины. В нем хранятся более девяти тысяч наименований художественных, документальных, анимационных украинских и иностранных фильмов и тысячи архивных документов по истории украинского кино.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221109/ukrnafta-1830362380.html

https://ria.ru/20221011/mitropolit-1823173191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, служба безопасности украины, александр довженко