В "Довженко-центре" заявили об обысках СБУ
В "Довженко-центре" заявили, что в их здании СБУ и полиция проводят обыски
© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины, полиция и прокуратура проводят обыски в помещении украинского национального центра имени Александра Довженко, сообщили в самом центре.
"Полиция и прокуратура проводят обыски. Ищут документы, связанные с застройщиком. В здании центра Довженко проводятся следственные действия. СБУ тоже здесь", - говорится в сообщении "Довженко-центра" в Facebook*.
Издание "Общественное" со ссылкой на работников центра пишет, что правоохранители ищут документы о связях предыдущего директора с застройщиком.
Ранее госагентство Украины по вопросам кино (Госкино) сообщило, что в центре Александра Довженко по результатам аудита финансовой деятельности отстранили от должности гендиректора Елену Гончарук, ее обязанности временно возложены на кризисного менеджера.
Национальный центр Александра Довженко основан в 1994 году на базе крупнейшей во времена СССР Украинской кинокопировальной фабрики. "Довженко-центр" - это крупнейший киноархив Украины. В нем хранятся более девяти тысяч наименований художественных, документальных, анимационных украинских и иностранных фильмов и тысячи архивных документов по истории украинского кино.
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