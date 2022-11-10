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До 2028 года в Оренбуржье отремонтируют более 50% региональных дорог
До 2028 года в Оренбуржье отремонтируют более 50% региональных дорог - РИА Новости, 10.11.2022
До 2028 года в Оренбуржье отремонтируют более 50% региональных дорог
К 2028 году в Оренбургской области планируют привести в нормативное состояние более 50% региональных автомобильных дорог, сообщает пресс-службаобластного... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:50
2022-11-10T12:50
2022-11-10T12:50
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
россия
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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ОРЕНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. К 2028 году в Оренбургской области планируют привести в нормативное состояние более 50% региональных автомобильных дорог, сообщает пресс-службаобластного правительства."В этом году в области приведут в нормативное состояние более 550 километров региональных и муниципальных дорог, за пять последующих лет планируется привести в порядок и нормативное состояние дорожное покрытие 1442 километров дорог", - говорится в сообщении."Со следующего года все регионы России и Оренбуржье в том числе начнут работать по пятилетнему плану. Обновление дорожной сети даст комплексный эффект развития экономики. Это более привлекательные условия для бизнеса, загрузка строительных компаний, повышение безопасности для людей и рост транспортной доступности в территориях области и во всей стране", - отметил губернатор региона Денис Паслер.По информации пресс-службы, между Федеральным дорожным агентством и правительством Оренбургской области сформирован и вскоре будет подписан проект меморандума о реализации пятилетней программы ремонта дорожной сети региона.
https://ria.ru/20221107/blagoustroystvo-1829633981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер, россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Россия, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)