https://ria.ru/20221110/dorogi-1830466352.html

До 2028 года в Оренбуржье отремонтируют более 50% региональных дорог

До 2028 года в Оренбуржье отремонтируют более 50% региональных дорог - РИА Новости, 10.11.2022

До 2028 года в Оренбуржье отремонтируют более 50% региональных дорог

К 2028 году в Оренбургской области планируют привести в нормативное состояние более 50% региональных автомобильных дорог, сообщает пресс-службаобластного... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:50

2022-11-10T12:50

2022-11-10T12:50

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

россия

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155348/08/1553480878_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_e3113248b0e99db7c6b9b54ebbec0192.jpg

ОРЕНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. К 2028 году в Оренбургской области планируют привести в нормативное состояние более 50% региональных автомобильных дорог, сообщает пресс-службаобластного правительства."В этом году в области приведут в нормативное состояние более 550 километров региональных и муниципальных дорог, за пять последующих лет планируется привести в порядок и нормативное состояние дорожное покрытие 1442 километров дорог", - говорится в сообщении."Со следующего года все регионы России и Оренбуржье в том числе начнут работать по пятилетнему плану. Обновление дорожной сети даст комплексный эффект развития экономики. Это более привлекательные условия для бизнеса, загрузка строительных компаний, повышение безопасности для людей и рост транспортной доступности в территориях области и во всей стране", - отметил губернатор региона Денис Паслер.По информации пресс-службы, между Федеральным дорожным агентством и правительством Оренбургской области сформирован и вскоре будет подписан проект меморандума о реализации пятилетней программы ремонта дорожной сети региона.

https://ria.ru/20221107/blagoustroystvo-1829633981.html

оренбургская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор)