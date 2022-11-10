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В Донецке обстрелы ВСУ повредили детский сад - РИА Новости, 10.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/donetsk-1830510576.html
В Донецке обстрелы ВСУ повредили детский сад
В Донецке обстрелы ВСУ повредили детский сад - РИА Новости, 10.11.2022
В Донецке обстрелы ВСУ повредили детский сад
Детский сад поврежден при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:43
2022-11-10T14:43
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
кировский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Детский сад поврежден при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."При обстреле микрорайона Жилкооп Кировского района пострадало остекление окон в детском саду № 81", - написал он в своем Telegram-канале.
донецк
кировский район
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алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:43 10.11.2022
 
В Донецке обстрелы ВСУ повредили детский сад

Мэр Донецка Кулемзин: детский сад поврежден при обстреле украинскими войсками

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Детский сад поврежден при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"При обстреле микрорайона Жилкооп Кировского района пострадало остекление окон в детском саду № 81", - написал он в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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