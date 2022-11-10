https://ria.ru/20221110/dokazatelstva-1830632877.html
Захарова оценила заключения в ООН о "виагре у российских военных"
Захарова оценила заключения в ООН о "виагре у российских военных" - РИА Новости, 10.11.2022
Захарова оценила заключения в ООН о "виагре у российских военных"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова спецпредставителя генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T22:27
2022-11-10T22:27
2022-11-10T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
россия
украина
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова спецпредставителя генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен, заявившей об отсутствии у организации доказательств использования военными РФ виагры для изнасилований на Украине.Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли Паттен, представившись украинским депутатом Александром Мережко, и спросили о выдвинутых ею ранее обвинениях в адрес российской армии. В октябре Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. Само насилие используется Россией как часть военной стратегии, считает она."В беседе с Вованом и Лексусом она расставила все акценты в этом эротическом вопросе, признав, что у нее нет полномочий на подобные расследования, а те, кто такими полномочиями обладают, подобного не фиксировали", - написала она в своем Telegram канале, приведя подтверждающую цитату Паттен.По мнению Захаровой, представитель ООН "свою беспристрастность дезавуировала, приведя железобетонные аргументы" о том, что она и ее офис полностью поддерживают правительство и народ Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20221110/viagra-1830624532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, россия, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Россия, Украина, ООН
22:27 10.11.2022 (обновлено: 22:39 10.11.2022)
Захарова оценила заключения в ООН о "виагре у российских военных"
Захарова ответила на отсутствие у ООН доказательств использования военными России виагры
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова
спецпредставителя генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен, заявившей об отсутствии у организации доказательств использования военными РФ виагры для изнасилований на Украине.
Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли Паттен, представившись украинским депутатом Александром Мережко, и спросили о выдвинутых ею ранее обвинениях в адрес российской армии. В октябре Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. Само насилие используется Россией как часть военной стратегии, считает она.
"В беседе с Вованом и Лексусом она расставила все акценты в этом эротическом вопросе, признав, что у нее нет полномочий на подобные расследования, а те, кто такими полномочиями обладают, подобного не фиксировали", - написала она в своем Telegram канале, приведя подтверждающую цитату Паттен.
По мнению Захаровой, представитель ООН "свою беспристрастность дезавуировала, приведя железобетонные аргументы" о том, что она и ее офис полностью поддерживают правительство и народ Украины.