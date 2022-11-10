https://ria.ru/20221110/dokazatelstva-1830632877.html

Захарова оценила заключения в ООН о "виагре у российских военных"

Захарова оценила заключения в ООН о "виагре у российских военных" - РИА Новости, 10.11.2022

Захарова оценила заключения в ООН о "виагре у российских военных"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова спецпредставителя генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T22:27

2022-11-10T22:27

2022-11-10T22:39

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова спецпредставителя генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен, заявившей об отсутствии у организации доказательств использования военными РФ виагры для изнасилований на Украине.Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли Паттен, представившись украинским депутатом Александром Мережко, и спросили о выдвинутых ею ранее обвинениях в адрес российской армии. В октябре Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. Само насилие используется Россией как часть военной стратегии, считает она."В беседе с Вованом и Лексусом она расставила все акценты в этом эротическом вопросе, признав, что у нее нет полномочий на подобные расследования, а те, кто такими полномочиями обладают, подобного не фиксировали", - написала она в своем Telegram канале, приведя подтверждающую цитату Паттен.По мнению Захаровой, представитель ООН "свою беспристрастность дезавуировала, приведя железобетонные аргументы" о том, что она и ее офис полностью поддерживают правительство и народ Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20221110/viagra-1830624532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мария захарова, россия, украина, оон