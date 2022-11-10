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Власти ДНР объявили об изменении структуры правительства региона - РИА Новости, 10.11.2022
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Власти ДНР объявили об изменении структуры правительства региона
Власти ДНР объявили об изменении структуры правительства региона - РИА Новости, 10.11.2022
Власти ДНР объявили об изменении структуры правительства региона
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил об изменении структуры правительства ДНР и о введении дополнительных должностей вице-премьеров с... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T20:29
2022-11-10T20:29
политика
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил об изменении структуры правительства ДНР и о введении дополнительных должностей вице-премьеров с соответствующими полномочиями."Принято решение об изменении структуры правительства и наделения лиц, ответственных за разные отраслевые направления, которые являются ключевыми для развития экономики Донецкой Народной Республики. По сути, у нас появится дополнительное количество вице-премьеров с полнотой возможности принятия решений", - заявил Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.Такой шаг Пушилин объяснил жалобами чиновников на нехватку полномочий для принятия необходимых решений на местах, чем они оправдывали отсутствие необходимых результатов."По сути, мы исключаем возможность этих оправданий и бездействия. Спрос с этих лиц будет уже абсолютно обоснованный и абсолютно конкретный", - добавил он.Пушилин напомнил о кадровом конкурсе "Лидеры возрождения" в рамках которого уже подготовлены кадровые резервы и пригрозил увольнением недобросовестным чиновникам."Тех нерадивых чиновников, которые не слышат граждан, которые отправляют по кругу по разным кабинетам, прикрываются различными бумажками, (по ним -ред.) будут приняты соответствующие решения, вплоть до увольнения с "волчьим билетом", - заявил Пушилин.Конкурс управленцев "Лидеры возрождения" начался в ДНР в середине октября. Пятьдесят победителей конкурса получат гранты на управленческое образование по миллиону рублей, которые можно будет потратить на образование в ведущих вузах России. Также победители конкурса будут включены в кадровый резерв, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в системе управления регионов.
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россия
донецкая народная республика
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политика, денис пушилин, россия, донецкая народная республика
Политика, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика
20:29 10.11.2022
 
Власти ДНР объявили об изменении структуры правительства региона

Врио главы ДНР Пушилин объявил о введении в республике допдолжностей вице-премьеров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил об изменении структуры правительства ДНР и о введении дополнительных должностей вице-премьеров с соответствующими полномочиями.
"Принято решение об изменении структуры правительства и наделения лиц, ответственных за разные отраслевые направления, которые являются ключевыми для развития экономики Донецкой Народной Республики. По сути, у нас появится дополнительное количество вице-премьеров с полнотой возможности принятия решений", - заявил Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.
Такой шаг Пушилин объяснил жалобами чиновников на нехватку полномочий для принятия необходимых решений на местах, чем они оправдывали отсутствие необходимых результатов.
"По сути, мы исключаем возможность этих оправданий и бездействия. Спрос с этих лиц будет уже абсолютно обоснованный и абсолютно конкретный", - добавил он.
Пушилин напомнил о кадровом конкурсе "Лидеры возрождения" в рамках которого уже подготовлены кадровые резервы и пригрозил увольнением недобросовестным чиновникам.
"Тех нерадивых чиновников, которые не слышат граждан, которые отправляют по кругу по разным кабинетам, прикрываются различными бумажками, (по ним -ред.) будут приняты соответствующие решения, вплоть до увольнения с "волчьим билетом", - заявил Пушилин.
Конкурс управленцев "Лидеры возрождения" начался в ДНР в середине октября. Пятьдесят победителей конкурса получат гранты на управленческое образование по миллиону рублей, которые можно будет потратить на образование в ведущих вузах России. Также победители конкурса будут включены в кадровый резерв, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в системе управления регионов.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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ПолитикаДенис ПушилинРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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