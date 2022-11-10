https://ria.ru/20221110/dnr-1830618646.html

Власти ДНР объявили об изменении структуры правительства региона

Власти ДНР объявили об изменении структуры правительства региона - РИА Новости, 10.11.2022

Власти ДНР объявили об изменении структуры правительства региона

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил об изменении структуры правительства ДНР и о введении дополнительных должностей вице-премьеров с... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T20:29

2022-11-10T20:29

2022-11-10T20:29

политика

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил об изменении структуры правительства ДНР и о введении дополнительных должностей вице-премьеров с соответствующими полномочиями."Принято решение об изменении структуры правительства и наделения лиц, ответственных за разные отраслевые направления, которые являются ключевыми для развития экономики Донецкой Народной Республики. По сути, у нас появится дополнительное количество вице-премьеров с полнотой возможности принятия решений", - заявил Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.Такой шаг Пушилин объяснил жалобами чиновников на нехватку полномочий для принятия необходимых решений на местах, чем они оправдывали отсутствие необходимых результатов."По сути, мы исключаем возможность этих оправданий и бездействия. Спрос с этих лиц будет уже абсолютно обоснованный и абсолютно конкретный", - добавил он.Пушилин напомнил о кадровом конкурсе "Лидеры возрождения" в рамках которого уже подготовлены кадровые резервы и пригрозил увольнением недобросовестным чиновникам."Тех нерадивых чиновников, которые не слышат граждан, которые отправляют по кругу по разным кабинетам, прикрываются различными бумажками, (по ним -ред.) будут приняты соответствующие решения, вплоть до увольнения с "волчьим билетом", - заявил Пушилин.Конкурс управленцев "Лидеры возрождения" начался в ДНР в середине октября. Пятьдесят победителей конкурса получат гранты на управленческое образование по миллиону рублей, которые можно будет потратить на образование в ведущих вузах России. Также победители конкурса будут включены в кадровый резерв, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в системе управления регионов.

https://ria.ru/20221108/dnr-1830021066.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, денис пушилин, россия, донецкая народная республика