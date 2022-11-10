https://ria.ru/20221110/dnr-1830509822.html

При обстреле ВСУ поселка Майорск в ДНР пострадал мужчина

При обстреле ВСУ поселка Майорск в ДНР пострадал мужчина - РИА Новости, 10.11.2022

При обстреле ВСУ поселка Майорск в ДНР пострадал мужчина

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками поселка Майорск в Никитовском районе Горловки в ДНР, его дом полностью разрушен, сообщил мэр Горловки... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:41

2022-11-10T14:41

2022-11-10T14:41

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками поселка Майорск в Никитовском районе Горловки в ДНР, его дом полностью разрушен, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Майорск Никитовского района Горловки ранен мирный житель, 1956 года рождения. Дом по улице Заливная, 15, где проживает мужчина, полностью разрушен", - написал он в своем Telegram-канале.Горловка расположена в ДНР в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол