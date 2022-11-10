https://ria.ru/20221110/dnr-1830509822.html
При обстреле ВСУ поселка Майорск в ДНР пострадал мужчина
При обстреле ВСУ поселка Майорск в ДНР пострадал мужчина - РИА Новости, 10.11.2022
При обстреле ВСУ поселка Майорск в ДНР пострадал мужчина
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками поселка Майорск в Никитовском районе Горловки в ДНР, его дом полностью разрушен, сообщил мэр Горловки... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:41
2022-11-10T14:41
2022-11-10T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками поселка Майорск в Никитовском районе Горловки в ДНР, его дом полностью разрушен, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Майорск Никитовского района Горловки ранен мирный житель, 1956 года рождения. Дом по улице Заливная, 15, где проживает мужчина, полностью разрушен", - написал он в своем Telegram-канале.Горловка расположена в ДНР в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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При обстреле ВСУ поселка Майорск в ДНР пострадал мужчина
Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ поселка Майорск в ДНР пострадал мирный житель