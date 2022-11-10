https://ria.ru/20221110/dnr-1830435396.html

ВСУ за сутки потеряли более 70 человек, РСЗО и танки, сообщила НМ ДНР

ВСУ за сутки потеряли более 70 человек, РСЗО и танки, сообщила НМ ДНР - РИА Новости, 10.11.2022

ВСУ за сутки потеряли более 70 человек, РСЗО и танки, сообщила НМ ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 70 человек, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:31

2022-11-10T11:31

2022-11-10T12:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

т-72б

безопасность

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ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 70 человек, сообщила Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: РСЗО "Град", три танка (Т-72Б, Т-72М1 и Т-64БВ), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БПЛА противника", — говорится в Telegram-канале ведомства.Накануне потери ВСУ составили до 40 человек, две гаубицы, РСЗО "Град", четыре танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники.Как сообщил ранее командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, российская армия завершила разгром противника на правом берегу Бахмутки, южнее Артемовска, и блокирует город с южного направления. Также уличные бои идут на восточных окраинах Артемовска.Кроме того, успешно развивается наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, а на Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221110/donetsk-1830387468.html

https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830267175.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, т-72б, безопасность