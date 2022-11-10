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Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/dnr-1830407319.html
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.11.2022
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 138 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:20
2022-11-10T09:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецк
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 138 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 138 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Новоселовка, Минеральное, Яковлевка, Каштановое, Спартак, Макеевка, Кременец.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 30 обстрелов со стороны украинских войск.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, Донбасс, Вооруженные силы Украины
09:20 10.11.2022
 
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 138 боеприпасов по территории республики за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 138 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 138 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Новоселовка, Минеральное, Яковлевка, Каштановое, Спартак, Макеевка, Кременец.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 30 обстрелов со стороны украинских войск.
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Вчера, 16:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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