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В ДНР три человека погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР три человека погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.11.2022
В ДНР три человека погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
По меньшей мере три человека погибли, шесть пострадали в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T08:43
2022-11-10T08:43
2022-11-10T08:43
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, шесть пострадали в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 9 ноября до 08:00 10 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики погибли три человека и еще шесть мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
В ДНР три человека погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР сообщил о трех погибших и шести пострадавших при обстрелах ВСУ за сутки