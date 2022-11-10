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В ДНР три человека погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР три человека погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.11.2022

В ДНР три человека погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУ

По меньшей мере три человека погибли, шесть пострадали в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T08:43

2022-11-10T08:43

2022-11-10T08:43

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, шесть пострадали в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 9 ноября до 08:00 10 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики погибли три человека и еще шесть мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс