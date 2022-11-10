https://ria.ru/20221110/dengi-1830383557.html

Юрист рассказал, что делать при двойном списании денег с карты

Юрист рассказал, что делать при двойном списании денег с карты - РИА Новости, 10.11.2022

Юрист рассказал, что делать при двойном списании денег с карты

Если деньги при оплате списались дважды, их можно вернуть в течении нескольких дней, рассказал агентству "Прайм" заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T01:17

2022-11-10T01:17

2022-11-10T01:17

высшая школа экономики (вшэ)

экономика

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Если деньги при оплате списались дважды, их можно вернуть в течении нескольких дней, рассказал агентству "Прайм" заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич.Эксперт рассказал, что "двойная покупка" происходит при коде ошибки на кассе или нестабильном интернет-соединении в онлайн-магазине. В этом случае необходимо запросить чек о покупке и об отказе и обратиться в родной банк, назвав секретное слово, место и время списания. При проблеме с онлайн-магазином необходимо обратиться в службу поддержки.Янкевич отметил, что банки вернут деньги в течение нескольких дней. Однако при подозрении в мошенничестве разбирательство может занять до 120 дней, подчеркнул он.

https://ria.ru/20221107/karta-1829545945.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

высшая школа экономики (вшэ), экономика