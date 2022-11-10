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Юрист рассказал, что делать при двойном списании денег с карты - РИА Новости, 10.11.2022
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Юрист рассказал, что делать при двойном списании денег с карты
Юрист рассказал, что делать при двойном списании денег с карты - РИА Новости, 10.11.2022
Юрист рассказал, что делать при двойном списании денег с карты
Если деньги при оплате списались дважды, их можно вернуть в течении нескольких дней, рассказал агентству "Прайм" заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T01:17
2022-11-10T01:17
высшая школа экономики (вшэ)
экономика
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Если деньги при оплате списались дважды, их можно вернуть в течении нескольких дней, рассказал агентству "Прайм" заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич.Эксперт рассказал, что "двойная покупка" происходит при коде ошибки на кассе или нестабильном интернет-соединении в онлайн-магазине. В этом случае необходимо запросить чек о покупке и об отказе и обратиться в родной банк, назвав секретное слово, место и время списания. При проблеме с онлайн-магазином необходимо обратиться в службу поддержки.Янкевич отметил, что банки вернут деньги в течение нескольких дней. Однако при подозрении в мошенничестве разбирательство может занять до 120 дней, подчеркнул он.
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высшая школа экономики (вшэ), экономика
Высшая школа экономики (ВШЭ), Экономика
01:17 10.11.2022
 
Юрист рассказал, что делать при двойном списании денег с карты

Юрист Янкевич сообщил о возможности быстро вернуть деньги при двойном списании с карты

© Fotolia / pressmaster Покупка в интернете с помощью кредитной карты
Покупка в интернете с помощью кредитной карты - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Fotolia / pressmaster
Покупка в интернете с помощью кредитной карты. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Если деньги при оплате списались дважды, их можно вернуть в течении нескольких дней, рассказал агентству "Прайм" заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич.
Эксперт рассказал, что "двойная покупка" происходит при коде ошибки на кассе или нестабильном интернет-соединении в онлайн-магазине. В этом случае необходимо запросить чек о покупке и об отказе и обратиться в родной банк, назвав секретное слово, место и время списания. При проблеме с онлайн-магазином необходимо обратиться в службу поддержки.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 01:16
Названы банковские карты, которые могут "разорить"
Янкевич отметил, что банки вернут деньги в течение нескольких дней. Однако при подозрении в мошенничестве разбирательство может занять до 120 дней, подчеркнул он.
 
Высшая школа экономики (ВШЭ)Экономика
 
 
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