Кудрин: дефицит бюджета в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза
Кудрин: дефицит бюджета в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза, но резервы есть
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза, но Россия имеет достаточно ресурсов для его покрытия, заявил глава Cчетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT.
"Да, дефицит бюджета может оказаться выше прогнозов в силу неопределенностей и, может быть, возникновения более сложных ситуаций с экспортом энергоносителей. С другой стороны, у России имеется большой запас прочности, прежде всего в виде резервов, накопленных в предыдущие годы, в том числе от успешной продажи нефти", - сказал Кудрин.
"Поэтому в ближайшие три года мы можем не беспокоиться о том, что России придется сложно. Конечно, ресурсы для покрытия бюджетного дефицита у нас имеются", – добавил он.
Утвержденный Госдумой в первом чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы предполагает дефицит в течение всего трехлетнего периода: в 2023 году он ожидается на уровне 2% ВВП, в 2024 году – снизится, по прогнозу, до 1,4% ВВП, а в 2025 году – до 0,7% ВВП.