https://ria.ru/20221110/defitsit-1830586334.html

Кудрин: дефицит бюджета в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза

Кудрин: дефицит бюджета в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза - РИА Новости, 10.11.2022

Кудрин: дефицит бюджета в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза

Дефицит бюджета РФ в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза, но Россия имеет достаточно ресурсов для его покрытия, заявил глава Cчетной палаты РФ Алексей РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:55

2022-11-10T17:55

2022-11-10T17:55

экономика

алексей кудрин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза, но Россия имеет достаточно ресурсов для его покрытия, заявил глава Cчетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT."Поэтому в ближайшие три года мы можем не беспокоиться о том, что России придется сложно. Конечно, ресурсы для покрытия бюджетного дефицита у нас имеются", – добавил он.Утвержденный Госдумой в первом чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы предполагает дефицит в течение всего трехлетнего периода: в 2023 году он ожидается на уровне 2% ВВП, в 2024 году – снизится, по прогнозу, до 1,4% ВВП, а в 2025 году – до 0,7% ВВП.

https://ria.ru/20221108/sotsobyazatelstva-1830063975.html

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экономика, алексей кудрин, россия, госдума рф