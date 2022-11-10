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Кудрин: дефицит бюджета в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза - РИА Новости, 10.11.2022
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Кудрин: дефицит бюджета в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза
Кудрин: дефицит бюджета в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза - РИА Новости, 10.11.2022
Кудрин: дефицит бюджета в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза
Дефицит бюджета РФ в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза, но Россия имеет достаточно ресурсов для его покрытия, заявил глава Cчетной палаты РФ Алексей РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:55
2022-11-10T17:55
экономика
алексей кудрин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза, но Россия имеет достаточно ресурсов для его покрытия, заявил глава Cчетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT."Поэтому в ближайшие три года мы можем не беспокоиться о том, что России придется сложно. Конечно, ресурсы для покрытия бюджетного дефицита у нас имеются", – добавил он.Утвержденный Госдумой в первом чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы предполагает дефицит в течение всего трехлетнего периода: в 2023 году он ожидается на уровне 2% ВВП, в 2024 году – снизится, по прогнозу, до 1,4% ВВП, а в 2025 году – до 0,7% ВВП.
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экономика, алексей кудрин, россия, госдума рф
Экономика, Алексей Кудрин, Россия, Госдума РФ
17:55 10.11.2022
 
Кудрин: дефицит бюджета в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза

Кудрин: дефицит бюджета в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза, но резервы есть

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ в 2023-2025 годах может оказаться выше прогноза, но Россия имеет достаточно ресурсов для его покрытия, заявил глава Cчетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT.
"Да, дефицит бюджета может оказаться выше прогнозов в силу неопределенностей и, может быть, возникновения более сложных ситуаций с экспортом энергоносителей. С другой стороны, у России имеется большой запас прочности, прежде всего в виде резервов, накопленных в предыдущие годы, в том числе от успешной продажи нефти", - сказал Кудрин.
"Поэтому в ближайшие три года мы можем не беспокоиться о том, что России придется сложно. Конечно, ресурсы для покрытия бюджетного дефицита у нас имеются", – добавил он.
Утвержденный Госдумой в первом чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы предполагает дефицит в течение всего трехлетнего периода: в 2023 году он ожидается на уровне 2% ВВП, в 2024 году – снизится, по прогнозу, до 1,4% ВВП, а в 2025 году – до 0,7% ВВП.
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