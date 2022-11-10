https://ria.ru/20221110/chukotka-1830402962.html
ОНФ сообщил, что власти Чукотки расторгли соглашение с WWF России
ОНФ сообщил, что власти Чукотки расторгли соглашение с WWF России - РИА Новости, 10.11.2022
ОНФ сообщил, что власти Чукотки расторгли соглашение с WWF России
Правительство Чукотки в одностороннем порядке расторгло соглашение с WWF России, сообщило региональное отделение ОНФ. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:01
2022-11-10T09:01
2022-11-10T12:37
общество
чукотка
всемирный фонд дикой природы
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя — РИА Новости. Правительство Чукотки в одностороннем порядке расторгло соглашение с WWF России, сообщило региональное отделение ОНФ.В отделении пояснили, что еще с лета прошлого года поднимали тему "угрожающей национальной безопасности России деятельности WWF". Представители Народного фронта обращались к председателю региональной думы и в прокуратуру."И вот итог совместной работы — соглашение с WWF расторгнуто. Работаем, братья!" — говорится в сообщении.В правительстве Чукотки и в региональном парламенте это заявление никак не прокомментировали. По словам источника РИА Новости, программу Камчатского отделения WWF на Чукотке закрыли еще летом.Поводом для возмущения активистов ОНФ стала инициатива WWF, в соответствии с которой предлагалось создать вдоль арктического побережья России 12-мильную буферную зону. По мнению депутатов чукотской думы, это повлияет на обороноспособность страны и ее экономическую безопасность: под видом охраны природы жителям региона могут запретить промысловую охоту и использование водных путей. В WWF заявили, что такого проекта нет и быть не может, и предположили, что депутаты перепутали буферную зону вдоль всего арктического побережья с охранной зоной нацпарка "Берингия". При этом в фонде отметили, что депутаты не обращались к ним со своими опасениями. Организация заявляла, что планирует продолжить работу на Чукотке в рамках заключенного с властями соглашения. Тогда же позицию фонда поддержал нацпарк "Берингия", который назвал утверждения чукотских депутатов не соответствующими "действительности и государственной экологической политике".Всемирный фонд дикой природы работал на Чукотке более 25 лет. В последние годы при его поддержке реализованы несколько проектов по сохранению природы. В частности, созданы и уже 15 лет работают "Медвежьи патрули" для минимизации конфликтов между белыми медведями и местными жителями. При участии фонда в заповеднике "Остров Врангеля" проводятся учеты родовых берлог белых медведей, а у берегов Чукотки ученые из МГУ изучают китов.
https://ria.ru/20220902/wwf-1814009599.html
https://ria.ru/20220728/wwf-1805473582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, чукотка, всемирный фонд дикой природы, роман копин, новости - туризм
Общество, Чукотка, Всемирный фонд дикой природы, Роман Копин, Туризм, Новости - Туризм
09:01 10.11.2022 (обновлено: 12:37 10.11.2022)
ОНФ сообщил, что власти Чукотки расторгли соглашение с WWF России
ОНФ: правительство Чукотки в одностороннем порядке расторгло соглашение с WWF России
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя — РИА Новости.
Правительство Чукотки в одностороннем порядке расторгло соглашение с WWF России, сообщило
региональное отделение ОНФ.
В отделении пояснили, что еще с лета прошлого года поднимали тему "угрожающей национальной безопасности России деятельности WWF". Представители Народного фронта обращались к председателю региональной думы и в прокуратуру.
"И вот итог совместной работы — соглашение с WWF расторгнуто. Работаем, братья!" — говорится в сообщении.
В правительстве Чукотки и в региональном парламенте это заявление никак не прокомментировали. По словам источника РИА Новости, программу Камчатского отделения WWF
на Чукотке
закрыли еще летом.
Поводом для возмущения активистов ОНФ стала инициатива WWF, в соответствии с которой предлагалось создать вдоль арктического побережья России 12-мильную буферную зону. По мнению депутатов чукотской думы, это повлияет на обороноспособность страны и ее экономическую безопасность: под видом охраны природы жителям региона могут запретить промысловую охоту и использование водных путей. В WWF заявили, что такого проекта нет и быть не может, и предположили, что депутаты перепутали буферную зону вдоль всего арктического побережья с охранной зоной нацпарка "Берингия". При этом в фонде отметили, что депутаты не обращались к ним со своими опасениями. Организация заявляла, что планирует продолжить работу на Чукотке в рамках заключенного с властями соглашения. Тогда же позицию фонда поддержал нацпарк "Берингия", который назвал утверждения чукотских депутатов не соответствующими "действительности и государственной экологической политике".
Всемирный фонд дикой природы работал на Чукотке более 25 лет. В последние годы при его поддержке реализованы несколько проектов по сохранению природы. В частности, созданы и уже 15 лет работают "Медвежьи патрули" для минимизации конфликтов между белыми медведями и местными жителями. При участии фонда в заповеднике "Остров Врангеля" проводятся учеты родовых берлог белых медведей, а у берегов Чукотки ученые из МГУ изучают китов.