https://ria.ru/20221110/chukotka-1830402962.html

ОНФ сообщил, что власти Чукотки расторгли соглашение с WWF России

ОНФ сообщил, что власти Чукотки расторгли соглашение с WWF России - РИА Новости, 10.11.2022

ОНФ сообщил, что власти Чукотки расторгли соглашение с WWF России

Правительство Чукотки в одностороннем порядке расторгло соглашение с WWF России, сообщило региональное отделение ОНФ. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T09:01

2022-11-10T09:01

2022-11-10T12:37

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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя — РИА Новости. Правительство Чукотки в одностороннем порядке расторгло соглашение с WWF России, сообщило региональное отделение ОНФ.В отделении пояснили, что еще с лета прошлого года поднимали тему "угрожающей национальной безопасности России деятельности WWF". Представители Народного фронта обращались к председателю региональной думы и в прокуратуру."И вот итог совместной работы — соглашение с WWF расторгнуто. Работаем, братья!" — говорится в сообщении.В правительстве Чукотки и в региональном парламенте это заявление никак не прокомментировали. По словам источника РИА Новости, программу Камчатского отделения WWF на Чукотке закрыли еще летом.Поводом для возмущения активистов ОНФ стала инициатива WWF, в соответствии с которой предлагалось создать вдоль арктического побережья России 12-мильную буферную зону. По мнению депутатов чукотской думы, это повлияет на обороноспособность страны и ее экономическую безопасность: под видом охраны природы жителям региона могут запретить промысловую охоту и использование водных путей. В WWF заявили, что такого проекта нет и быть не может, и предположили, что депутаты перепутали буферную зону вдоль всего арктического побережья с охранной зоной нацпарка "Берингия". При этом в фонде отметили, что депутаты не обращались к ним со своими опасениями. Организация заявляла, что планирует продолжить работу на Чукотке в рамках заключенного с властями соглашения. Тогда же позицию фонда поддержал нацпарк "Берингия", который назвал утверждения чукотских депутатов не соответствующими "действительности и государственной экологической политике".Всемирный фонд дикой природы работал на Чукотке более 25 лет. В последние годы при его поддержке реализованы несколько проектов по сохранению природы. В частности, созданы и уже 15 лет работают "Медвежьи патрули" для минимизации конфликтов между белыми медведями и местными жителями. При участии фонда в заповеднике "Остров Врангеля" проводятся учеты родовых берлог белых медведей, а у берегов Чукотки ученые из МГУ изучают китов.

https://ria.ru/20220902/wwf-1814009599.html

https://ria.ru/20220728/wwf-1805473582.html

чукотка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, чукотка, всемирный фонд дикой природы, роман копин, новости - туризм