Рейтинг@Mail.ru
Блогер Влад Бумага продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221110/bumaga-1830591539.html
Блогер Влад Бумага продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей
Блогер Влад Бумага продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей - РИА Новости, 10.11.2022
Блогер Влад Бумага продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей
Блогер Влад Бумага (А4) продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей на своем сайте. Он написал ее в октябре во время съемок одного из роликов. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:42
2022-11-10T18:42
шоубиз
шоу-бизнес
живопись
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830586888_0:85:1234:779_1920x0_80_0_0_786b7cc23de2b5ed7dd2b7990f60f822.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Блогер Влад Бумага (А4) продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей на своем сайте. Он написал ее в октябре во время съемок одного из роликов. На картине изображен розовый монохромный человек в движении. Влад Бумага – один из самых популярных русскоязычных блогеров. Его ролики собрали более семи миллионов просмотров. Он использовал разные форматы видео – от челленджей до обзоров на видеоигры. Ранее пользователи Сети возмутились стоимостью первого куска торта на дне рождения Лерчека. Его продали за 1,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20221027/blinovskaya-1827157728.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830586888_0:0:1234:927_1920x0_80_0_0_85d88784f693870128e831efa3773ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шоу-бизнес, живопись, новости культуры
Шоубиз, Шоу-бизнес, Живопись, Новости культуры
18:42 10.11.2022
 
Блогер Влад Бумага продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей

Блогер Влад Бумага продал нарисованного ногой розового человечка за 400 тысяч рублей

CC BY-SA 4.0 / Okras / Влад Бумага А4
Влад Бумага А4 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Okras /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Блогер Влад Бумага (А4) продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей на своем сайте. Он написал ее в октябре во время съемок одного из роликов.
На картине изображен розовый монохромный человек в движении.

"Молния! Картина продана за 400к! Теперь я официально художник!" – похвастался блогер в своем Telegram-канале.

Влад Бумага – один из самых популярных русскоязычных блогеров. Его ролики собрали более семи миллионов просмотров. Он использовал разные форматы видео – от челленджей до обзоров на видеоигры.
Ранее пользователи Сети возмутились стоимостью первого куска торта на дне рождения Лерчека. Его продали за 1,7 миллиона рублей.
Модель, блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 13:09Шоубиз
Блиновская раскритиковала Собчак после ее отъезда из России
 
ШоубизШоу-бизнесЖивописьНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала