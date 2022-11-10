https://ria.ru/20221110/bumaga-1830591539.html

Блогер Влад Бумага продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей

Блогер Влад Бумага продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей - РИА Новости, 10.11.2022

Блогер Влад Бумага продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей

Блогер Влад Бумага (А4) продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей на своем сайте. Он написал ее в октябре во время съемок одного из роликов. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:42

2022-11-10T18:42

2022-11-10T18:42

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Блогер Влад Бумага (А4) продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей на своем сайте. Он написал ее в октябре во время съемок одного из роликов. На картине изображен розовый монохромный человек в движении. Влад Бумага – один из самых популярных русскоязычных блогеров. Его ролики собрали более семи миллионов просмотров. Он использовал разные форматы видео – от челленджей до обзоров на видеоигры. Ранее пользователи Сети возмутились стоимостью первого куска торта на дне рождения Лерчека. Его продали за 1,7 миллиона рублей.

https://ria.ru/20221027/blinovskaya-1827157728.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, живопись, новости культуры