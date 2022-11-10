https://ria.ru/20221110/bumaga-1830591539.html
Блогер Влад Бумага продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей
Блогер Влад Бумага продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей - РИА Новости, 10.11.2022
Блогер Влад Бумага продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей
Блогер Влад Бумага (А4) продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей на своем сайте. Он написал ее в октябре во время съемок одного из роликов. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:42
2022-11-10T18:42
2022-11-10T18:42
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Блогер Влад Бумага (А4) продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей на своем сайте. Он написал ее в октябре во время съемок одного из роликов. На картине изображен розовый монохромный человек в движении. Влад Бумага – один из самых популярных русскоязычных блогеров. Его ролики собрали более семи миллионов просмотров. Он использовал разные форматы видео – от челленджей до обзоров на видеоигры. Ранее пользователи Сети возмутились стоимостью первого куска торта на дне рождения Лерчека. Его продали за 1,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20221027/blinovskaya-1827157728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, живопись, новости культуры
Шоубиз, Шоу-бизнес, Живопись, Новости культуры
Блогер Влад Бумага продал нарисованную ногой картину за 400 тысяч рублей
Блогер Влад Бумага продал нарисованного ногой розового человечка за 400 тысяч рублей