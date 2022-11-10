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Эксперты назвали основные аналоги Booking.com в России - РИА Новости, 10.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221110/booking-1830482711.html
Эксперты назвали основные аналоги Booking.com в России
Эксперты назвали основные аналоги Booking.com в России - РИА Новости, 10.11.2022
Эксперты назвали основные аналоги Booking.com в России
Эксперты рассказали, какие западные системы заменили Booking.com в России на XIII выставке-конференции технологий в турбизнесе Travel Winter IT WorkShop,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:22
2022-11-10T17:57
туризм
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туристы
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие западные системы заменили Booking.com в России на XIII выставке-конференции технологий в турбизнесе Travel Winter IT WorkShop, сообщает АТОР.В 2022 году три самых крупных игрока, максимально нарастивших свою долю – Ostrovok.ru (31 процент бронирований), 101hotels.com (12,2), Яндекс.Путешествия (6,6 процента). Далее идут Bronevik.com – 5,1 процента, Суточно.ру – 3,5, OneTwoTrip – 2,1, Google – 1,9, "Академсервис" (acase.ru) и Tvil.ru – 1,8 процента.При этом в компании отмечают и стремительный рост бронирования отелей с онлайн-карт (например, в Яндексе или Гугле): количество таких заказов после ухода Booking.com выросло в 50 раз.Совокупная доля западных платформ на рынке онлайн-бронирования гостиниц в России составляла, по оценкам аналитиков, 80,4 процента. Так, в мае 2021 года, 77,3 процента бронирований у отелей приходили с Booking.com, еще 3,1 процента – с Airbnb. Аналитики уточняют, что спустя два месяца после их ухода рынок кардинально поменял структуру каналов, но практически не потерял объемы бронирования.Так, в мае 2022 года доля прямого бронирования (на сайте отелей) выросла по сравнению с маем 2021-го почти в три раза – до 30,7 процента всех заказов. То есть отняла только пятую часть у прежней совокупной доли Booking.com и AirBnB. Остальные 69,5 процента всего рынка успешно осваивают сейчас российские системы онлайн-бронирования. Их совокупная доля выросла за год почти в восемь раз.Тем не менее, по прогнозам экспертов, сегодняшнее состояние рынка – совсем не окончательное, а полноценной замене Booking.com для отельеров пока нет: и в смысле технологичности, и в смысле известности у конечного потребителя. Но вскоре ситуация изменится."В дальнейшем система неизбежно будет концентрироваться. Один-три игрока займут в совокупности три четверти рынка онлайн-бронирования отелей в России", – считает генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников. По его словам, в этом случае большие компании будут масштабно вкладываться и в технологии, и в свой маркетинг и узнаваемость.
https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html
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туризм, новости - туризм, туристы, airbnb, ассоциация туроператоров россии (атор), booking.com, отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Airbnb, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Booking.com, Отели
17:22 10.11.2022 (обновлено: 17:57 10.11.2022)
 
Эксперты назвали основные аналоги Booking.com в России

В АТОР рассказали, на каких сайтах россияне бронируют отели после ухода Booking.com

© РИА НовостиСайт Booking.com на экране монитора
Сайт Booking.com на экране монитора - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие западные системы заменили Booking.com в России на XIII выставке-конференции технологий в турбизнесе Travel Winter IT WorkShop, сообщает АТОР.
В 2022 году три самых крупных игрока, максимально нарастивших свою долю – Ostrovok.ru (31 процент бронирований), 101hotels.com (12,2), Яндекс.Путешествия (6,6 процента). Далее идут Bronevik.com – 5,1 процента, Суточно.ру – 3,5, OneTwoTrip – 2,1, Google – 1,9, "Академсервис" (acase.ru) и Tvil.ru – 1,8 процента.
При этом в компании отмечают и стремительный рост бронирования отелей с онлайн-карт (например, в Яндексе или Гугле): количество таких заказов после ухода Booking.com выросло в 50 раз.
Совокупная доля западных платформ на рынке онлайн-бронирования гостиниц в России составляла, по оценкам аналитиков, 80,4 процента. Так, в мае 2021 года, 77,3 процента бронирований у отелей приходили с Booking.com, еще 3,1 процента – с Airbnb. Аналитики уточняют, что спустя два месяца после их ухода рынок кардинально поменял структуру каналов, но практически не потерял объемы бронирования.
Так, в мае 2022 года доля прямого бронирования (на сайте отелей) выросла по сравнению с маем 2021-го почти в три раза – до 30,7 процента всех заказов. То есть отняла только пятую часть у прежней совокупной доли Booking.com и AirBnB.
Остальные 69,5 процента всего рынка успешно осваивают сейчас российские системы онлайн-бронирования. Их совокупная доля выросла за год почти в восемь раз.
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Тем не менее, по прогнозам экспертов, сегодняшнее состояние рынка – совсем не окончательное, а полноценной замене Booking.com для отельеров пока нет: и в смысле технологичности, и в смысле известности у конечного потребителя. Но вскоре ситуация изменится.
"В дальнейшем система неизбежно будет концентрироваться. Один-три игрока займут в совокупности три четверти рынка онлайн-бронирования отелей в России", – считает генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников. По его словам, в этом случае большие компании будут масштабно вкладываться и в технологии, и в свой маркетинг и узнаваемость.
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