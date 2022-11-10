https://ria.ru/20221110/blagodarnost-1830508289.html
Мурашко назвал медиков, спасших военного со снарядом в груди, героями
Мурашко назвал медиков, спасших военного со снарядом в груди, героями - РИА Новости, 10.11.2022
Мурашко назвал медиков, спасших военного со снарядом в груди, героями
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал медиков, которые извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас, настоящими героями и объявил им... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:38
2022-11-10T14:38
2022-11-10T14:42
россия
белгородская область
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал медиков, которые извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас, настоящими героями и объявил им благодарность.Ранее в Минобороны России сообщали, что врачи в бронежилетах извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас. Пациент поступил с проникающим ранением грудной клетки. В ходе исследования было выявлено, что чудом не разорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной вблизи сердца."Медики проявили себя как настоящие герои, боролись за жизнь пациента в сложнейших, опасных условиях и победили! Молодцы!" – сказал Мурашко журналистам.Сотрудникам Валуйской центральной районной больницы Белгородской области - заведующей хирургическим отделением Надежде Бондаренко и операционной медицинской сестре Юлии Шальневой - объявлена благодарность министра здравоохранения России, отметили в пресс-службе Минздрава.
https://ria.ru/20221109/operatsiya-1830359457.html
россия
белгородская область
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Операция в бронежилетах, или Как из пациента извлекали неразорвавшийся боеприпас
Российские врачи провели уникальную операцию – надев бронежилеты, они извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас, сообщили в Минобороны. Спасенный пациент говорит о них так: "Вот настоящие герои".
2022-11-10T14:38
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PT1M24S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белгородская область, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Белгородская область, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
14:38 10.11.2022 (обновлено: 14:42 10.11.2022)
Мурашко назвал медиков, спасших военного со снарядом в груди, героями
Мурашко объявил благодарность медикам, спасшим военного с неразорвавшимся снарядом в груди