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Мурашко назвал медиков, спасших военного со снарядом в груди, героями - РИА Новости, 10.11.2022
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Мурашко назвал медиков, спасших военного со снарядом в груди, героями
Мурашко назвал медиков, спасших военного со снарядом в груди, героями - РИА Новости, 10.11.2022
Мурашко назвал медиков, спасших военного со снарядом в груди, героями
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал медиков, которые извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас, настоящими героями и объявил им... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:38
2022-11-10T14:42
россия
белгородская область
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал медиков, которые извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас, настоящими героями и объявил им благодарность.Ранее в Минобороны России сообщали, что врачи в бронежилетах извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас. Пациент поступил с проникающим ранением грудной клетки. В ходе исследования было выявлено, что чудом не разорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной вблизи сердца."Медики проявили себя как настоящие герои, боролись за жизнь пациента в сложнейших, опасных условиях и победили! Молодцы!" – сказал Мурашко журналистам.Сотрудникам Валуйской центральной районной больницы Белгородской области - заведующей хирургическим отделением Надежде Бондаренко и операционной медицинской сестре Юлии Шальневой - объявлена благодарность министра здравоохранения России, отметили в пресс-службе Минздрава.
https://ria.ru/20221109/operatsiya-1830359457.html
россия
белгородская область
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Операция в бронежилетах, или Как из пациента извлекали неразорвавшийся боеприпас
Российские врачи провели уникальную операцию – надев бронежилеты, они извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас, сообщили в Минобороны. Спасенный пациент говорит о них так: "Вот настоящие герои".
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россия, белгородская область, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Белгородская область, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
14:38 10.11.2022 (обновлено: 14:42 10.11.2022)
 
Мурашко назвал медиков, спасших военного со снарядом в груди, героями

Мурашко объявил благодарность медикам, спасшим военного с неразорвавшимся снарядом в груди

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал медиков, которые извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас, настоящими героями и объявил им благодарность.
Ранее в Минобороны России сообщали, что врачи в бронежилетах извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас. Пациент поступил с проникающим ранением грудной клетки. В ходе исследования было выявлено, что чудом не разорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной вблизи сердца.
"Медики проявили себя как настоящие герои, боролись за жизнь пациента в сложнейших, опасных условиях и победили! Молодцы!" – сказал Мурашко журналистам.
Сотрудникам Валуйской центральной районной больницы Белгородской области - заведующей хирургическим отделением Надежде Бондаренко и операционной медицинской сестре Юлии Шальневой - объявлена благодарность министра здравоохранения России, отметили в пресс-службе Минздрава.
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РоссияБелгородская областьМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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