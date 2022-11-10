https://ria.ru/20221110/bilayn-1830241283.html
В билайне создали систему раннего обнаружения проблем в сети
В билайне создали систему раннего обнаружения проблем в сети - РИА Новости, 10.11.2022
В билайне создали систему раннего обнаружения проблем в сети
Специалисты ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) разработали систему "Виртуальный эксперт по качеству", которая круглосуточно анализирует более 30 параметров сети и... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:00
2022-11-10T10:00
2022-11-10T10:00
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Специалисты ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) разработали систему "Виртуальный эксперт по качеству", которая круглосуточно анализирует более 30 параметров сети и предсказывает возникновение проблем еще до поступления обращений от клиентов, сообщает компания."Виртуальный эксперт по качеству" осуществляет автоматическое наблюдение за работой сетей, фиксирует возможные отклонения, информирует о них соответствующих специалистов и контролирует процесс устранения. Кроме того, на основе алгоритмов машинного обучения система может предсказать количество обращений от клиентов по тому или иному инциденту, чтобы минимизировать его влияние на качество работы сети", - говорится в сообщении.На основе оценки и классификации выявленных проблем рассчитывается так называемый "уровень здоровья" как для всей сети билайн, так и для каждого филиала в отдельности. Алгоритмы машинного обучения предсказывают потенциальное количество обращений от клиентов на основе истории сопоставления жалоб и деградаций за предыдущий год.За год работы системы в тестовом режиме ежедневно определяется более 2,5 тысяч потенциальных жалоб с точностью около 70%. В настоящий момент система готовится работать с более дискретными данными статистики, которые поступают ежечасно, что повысит точность и оперативность предсказаний и, как следствие, сократит время, которое тратится на выявление и устранение проблем.
https://ria.ru/20221102/bilayn-1828672305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, билайн, россия
Новости компаний - Экономика, Билайн, Россия
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Специалисты ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) разработали систему "Виртуальный эксперт по качеству", которая круглосуточно анализирует более 30 параметров сети и предсказывает возникновение проблем еще до поступления обращений от клиентов, сообщает компания.
"Виртуальный эксперт по качеству" осуществляет автоматическое наблюдение за работой сетей, фиксирует возможные отклонения, информирует о них соответствующих специалистов и контролирует процесс устранения. Кроме того, на основе алгоритмов машинного обучения система может предсказать количество обращений от клиентов по тому или иному инциденту, чтобы минимизировать его влияние на качество работы сети", - говорится в сообщении.
На основе оценки и классификации выявленных проблем рассчитывается так называемый "уровень здоровья" как для всей сети билайн
, так и для каждого филиала в отдельности. Алгоритмы машинного обучения предсказывают потенциальное количество обращений от клиентов на основе истории сопоставления жалоб и деградаций за предыдущий год.
За год работы системы в тестовом режиме ежедневно определяется более 2,5 тысяч потенциальных жалоб с точностью около 70%. В настоящий момент система готовится работать с более дискретными данными статистики, которые поступают ежечасно, что повысит точность и оперативность предсказаний и, как следствие, сократит время, которое тратится на выявление и устранение проблем.
"Виртуальный эксперт по качеству" — наша собственная разработка, которая выявляет проблемы еще до того, как их заметит клиент и оставит нам обращение об ухудшении качества сервиса. На этапе обучения модель запоминает, какие значения статистических показателей и в какой степени влияют на клиентский опыт. Это позволяет с высокой точностью предсказывать масштабы проблем и сбоев на сети, а также целенаправленно и точечно тратить имеющиеся ресурсы на их устранение Система помогает сокращать количество локаций, в которых абоненты не получают качественный сервис", - приводится в сообщении комментарий директора по эксплуатации сети ПАО "Вымпелком" Алексея Казаева.