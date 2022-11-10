https://ria.ru/20221110/bilayn-1830241283.html

В билайне создали систему раннего обнаружения проблем в сети

В билайне создали систему раннего обнаружения проблем в сети - РИА Новости, 10.11.2022

В билайне создали систему раннего обнаружения проблем в сети

Специалисты ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) разработали систему "Виртуальный эксперт по качеству", которая круглосуточно анализирует более 30 параметров сети и... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:00

2022-11-10T10:00

2022-11-10T10:00

новости компаний - экономика

билайн

россия

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Специалисты ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) разработали систему "Виртуальный эксперт по качеству", которая круглосуточно анализирует более 30 параметров сети и предсказывает возникновение проблем еще до поступления обращений от клиентов, сообщает компания."Виртуальный эксперт по качеству" осуществляет автоматическое наблюдение за работой сетей, фиксирует возможные отклонения, информирует о них соответствующих специалистов и контролирует процесс устранения. Кроме того, на основе алгоритмов машинного обучения система может предсказать количество обращений от клиентов по тому или иному инциденту, чтобы минимизировать его влияние на качество работы сети", - говорится в сообщении.На основе оценки и классификации выявленных проблем рассчитывается так называемый "уровень здоровья" как для всей сети билайн, так и для каждого филиала в отдельности. Алгоритмы машинного обучения предсказывают потенциальное количество обращений от клиентов на основе истории сопоставления жалоб и деградаций за предыдущий год.За год работы системы в тестовом режиме ежедневно определяется более 2,5 тысяч потенциальных жалоб с точностью около 70%. В настоящий момент система готовится работать с более дискретными данными статистики, которые поступают ежечасно, что повысит точность и оперативность предсказаний и, как следствие, сократит время, которое тратится на выявление и устранение проблем.

https://ria.ru/20221102/bilayn-1828672305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, билайн, россия