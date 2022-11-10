https://ria.ru/20221110/bespilotniki-1830389602.html

СМИ: США не дали Киеву беспилотники Gray Eagle из страха обострить конфликт

СМИ: США не дали Киеву беспилотники Gray Eagle из страха обострить конфликт - РИА Новости, 10.11.2022

СМИ: США не дали Киеву беспилотники Gray Eagle из страха обострить конфликт

США не будут передавать Украине высокотехнологичные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, несмотря на просьбы Киева и группы конгрессменов, пишет газета The Wall... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T04:40

2022-11-10T04:40

2022-11-10T10:30

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ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. США не будут передавать Украине высокотехнологичные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, несмотря на просьбы Киева и группы конгрессменов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.По информации издания, Пентагон отклонил запрос, потому что это может "привести к эскалации конфликта".Представитель компании General Atomics, которая разрабатывает аппараты, подтвердил, что предприятие поставили в известность об этом решении.Группа членов палаты представителей в сентябре обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой передать Украине современные беспилотные авиационные системы MQ-1C Gray Eagle или MQ-9A Reaper. При этом еще летом сообщалось, что Белый дом не хочет одобрять запрос на эти БПЛА из опасений, что они могут попасть в руки российских специалистов.MQ-1C Gray Eagle — разведывательно-ударный беспилотник, состоящий на вооружении армии США. Он может находиться в воздухе до 30 часов, вооружен четырьмя управляемыми ракетами Hellfire, или четырьмя корректируемыми авиабомбами Viper Strike для удара по наземным целям, или восемью зенитными ракетами Stinger для противодействия воздушным угрозам.

https://ria.ru/20221009/oruzhie-1822599805.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/naryshkin-1826209852.html

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в мире, ллойд остин, технологии, украина, сша, киев, министерство обороны сша