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СМИ: США не дали Киеву беспилотники Gray Eagle из страха обострить конфликт - РИА Новости, 10.11.2022
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СМИ: США не дали Киеву беспилотники Gray Eagle из страха обострить конфликт
СМИ: США не дали Киеву беспилотники Gray Eagle из страха обострить конфликт - РИА Новости, 10.11.2022
СМИ: США не дали Киеву беспилотники Gray Eagle из страха обострить конфликт
США не будут передавать Украине высокотехнологичные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, несмотря на просьбы Киева и группы конгрессменов, пишет газета The Wall... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T04:40
2022-11-10T10:30
в мире
ллойд остин
технологии
украина
сша
киев
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. США не будут передавать Украине высокотехнологичные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, несмотря на просьбы Киева и группы конгрессменов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.По информации издания, Пентагон отклонил запрос, потому что это может "привести к эскалации конфликта".Представитель компании General Atomics, которая разрабатывает аппараты, подтвердил, что предприятие поставили в известность об этом решении.Группа членов палаты представителей в сентябре обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой передать Украине современные беспилотные авиационные системы MQ-1C Gray Eagle или MQ-9A Reaper. При этом еще летом сообщалось, что Белый дом не хочет одобрять запрос на эти БПЛА из опасений, что они могут попасть в руки российских специалистов.MQ-1C Gray Eagle — разведывательно-ударный беспилотник, состоящий на вооружении армии США. Он может находиться в воздухе до 30 часов, вооружен четырьмя управляемыми ракетами Hellfire, или четырьмя корректируемыми авиабомбами Viper Strike для удара по наземным целям, или восемью зенитными ракетами Stinger для противодействия воздушным угрозам.
https://ria.ru/20221009/oruzhie-1822599805.html
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РИА Новости
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в мире, ллойд остин, технологии, украина, сша, киев, министерство обороны сша
В мире, Ллойд Остин, Технологии, Украина, США, Киев, Министерство обороны США
04:40 10.11.2022 (обновлено: 10:30 10.11.2022)
 
СМИ: США не дали Киеву беспилотники Gray Eagle из страха обострить конфликт

WSJ: США отказались передать Украине беспилотники Gray Eagle из-за опасений эскалации

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Branden BourqueАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Branden Bourque
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. США не будут передавать Украине высокотехнологичные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, несмотря на просьбы Киева и группы конгрессменов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По информации издания, Пентагон отклонил запрос, потому что это может "привести к эскалации конфликта".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 14:16Специальная военная операция на Украине
Украина попросила Запад нарастить поставки оружия из-за страха эскалации
Представитель компании General Atomics, которая разрабатывает аппараты, подтвердил, что предприятие поставили в известность об этом решении.
Группа членов палаты представителей в сентябре обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой передать Украине современные беспилотные авиационные системы MQ-1C Gray Eagle или MQ-9A Reaper. При этом еще летом сообщалось, что Белый дом не хочет одобрять запрос на эти БПЛА из опасений, что они могут попасть в руки российских специалистов.
MQ-1C Gray Eagle — разведывательно-ударный беспилотник, состоящий на вооружении армии США. Он может находиться в воздухе до 30 часов, вооружен четырьмя управляемыми ракетами Hellfire, или четырьмя корректируемыми авиабомбами Viper Strike для удара по наземным целям, или восемью зенитными ракетами Stinger для противодействия воздушным угрозам.
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В миреЛлойд ОстинТехнологииУкраинаСШАКиевМинистерство обороны США
 
 
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