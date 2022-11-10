https://ria.ru/20221110/berbok-1830523903.html

Глава МИД Германии сделала предупреждение Венгрии из-за НАТО

Глава МИД Германии сделала предупреждение Венгрии из-за НАТО - РИА Новости, 10.11.2022

Глава МИД Германии сделала предупреждение Венгрии из-за НАТО

Германия предупредила власти Венгрии из-за позиции страны по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее цитирует агентство РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:13

2022-11-10T15:13

2022-11-10T15:36

в мире

анналена бербок

венгрия

турция

швеция

нато

мид германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_0:0:1876:1055_1920x0_80_0_0_21ec8cad5d020e536e1201e31c4653b2.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Германия предупредила власти Венгрии из-за позиции страны по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее цитирует агентство Reuters. "Что касается вопроса о Венгрии, я хотела бы четко подчеркнуть, что нет никакой серой зоны", — сказала дипломат на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Тобиасом Билльстремом. В конце октября глава администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш объявил, что парламент Венгрии обсудит ратификацию во время осенней сессии. По его словам, это произойдет после принятия некоторых законопроектов, связанных с ЕС. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения расширения блока из-за вопросов безопасности и борьбы с терроризмом, но 29 июня подписала меморандум со Стокгольмом и Хельсинки, который учитывает все причины озабоченности Анкары. После этого страна сняла свои возражения на вступление нордических стран в НАТО. При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган обращал внимание, что скорость процесса присоединения к альянсу зависит от выполнения условий Анкары.По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме Швеции и Финляндии в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.

https://ria.ru/20221110/berbok-1830469863.html

https://ria.ru/20221110/bayden-1830452534.html

венгрия

турция

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, анналена бербок, венгрия, турция, швеция, нато, мид германии