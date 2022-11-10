15:13 10.11.2022 (обновлено: 15:36 10.11.2022)
Глава МИД Германии сделала предупреждение Венгрии из-за НАТО
Глава МИД ФРГ заявила Венгрии, что нельзя быть нейтральными в вопросе расширения НАТО
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Германия предупредила власти Венгрии из-за позиции страны по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее цитирует агентство Reuters.
"Что касается вопроса о Венгрии, я хотела бы четко подчеркнуть, что нет никакой серой зоны", — сказала дипломат на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Тобиасом Билльстремом.
"Что касается вопроса о Венгрии, я хотела бы четко подчеркнуть, что нет никакой серой зоны", — сказала дипломат на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Тобиасом Билльстремом.
В конце октября глава администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш объявил, что парламент Венгрии обсудит ратификацию во время осенней сессии. По его словам, это произойдет после принятия некоторых законопроектов, связанных с ЕС.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения расширения блока из-за вопросов безопасности и борьбы с терроризмом, но 29 июня подписала меморандум со Стокгольмом и Хельсинки, который учитывает все причины озабоченности Анкары.
После этого страна сняла свои возражения на вступление нордических стран в НАТО. При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган обращал внимание, что скорость процесса присоединения к альянсу зависит от выполнения условий Анкары.
По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме Швеции и Финляндии в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.