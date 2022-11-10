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Глава МИД Германии сделала предупреждение Венгрии из-за НАТО - РИА Новости, 10.11.2022
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Глава МИД Германии сделала предупреждение Венгрии из-за НАТО
Глава МИД Германии сделала предупреждение Венгрии из-за НАТО - РИА Новости, 10.11.2022
Глава МИД Германии сделала предупреждение Венгрии из-за НАТО
Германия предупредила власти Венгрии из-за позиции страны по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее цитирует агентство РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:13
2022-11-10T15:36
в мире
анналена бербок
венгрия
турция
швеция
нато
мид германии
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Германия предупредила власти Венгрии из-за позиции страны по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее цитирует агентство Reuters. "Что касается вопроса о Венгрии, я хотела бы четко подчеркнуть, что нет никакой серой зоны", — сказала дипломат на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Тобиасом Билльстремом. В конце октября глава администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш объявил, что парламент Венгрии обсудит ратификацию во время осенней сессии. По его словам, это произойдет после принятия некоторых законопроектов, связанных с ЕС. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения расширения блока из-за вопросов безопасности и борьбы с терроризмом, но 29 июня подписала меморандум со Стокгольмом и Хельсинки, который учитывает все причины озабоченности Анкары. После этого страна сняла свои возражения на вступление нордических стран в НАТО. При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган обращал внимание, что скорость процесса присоединения к альянсу зависит от выполнения условий Анкары.По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме Швеции и Финляндии в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
https://ria.ru/20221110/berbok-1830469863.html
https://ria.ru/20221110/bayden-1830452534.html
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в мире, анналена бербок, венгрия, турция, швеция, нато, мид германии
В мире, Анналена Бербок, Венгрия, Турция, Швеция, НАТО, МИД Германии
15:13 10.11.2022 (обновлено: 15:36 10.11.2022)
 
Глава МИД Германии сделала предупреждение Венгрии из-за НАТО

Глава МИД ФРГ заявила Венгрии, что нельзя быть нейтральными в вопросе расширения НАТО

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Германия предупредила власти Венгрии из-за позиции страны по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее цитирует агентство Reuters.

"Что касается вопроса о Венгрии, я хотела бы четко подчеркнуть, что нет никакой серой зоны", — сказала дипломат на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Тобиасом Билльстремом.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
12:59
Немцы потеряли дар речи после заявления Бербок
В конце октября глава администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш объявил, что парламент Венгрии обсудит ратификацию во время осенней сессии. По его словам, это произойдет после принятия некоторых законопроектов, связанных с ЕС.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения расширения блока из-за вопросов безопасности и борьбы с терроризмом, но 29 июня подписала меморандум со Стокгольмом и Хельсинки, который учитывает все причины озабоченности Анкары.
После этого страна сняла свои возражения на вступление нордических стран в НАТО. При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган обращал внимание, что скорость процесса присоединения к альянсу зависит от выполнения условий Анкары.
По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме Швеции и Финляндии в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
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В миреАнналена БербокВенгрияТурцияШвецияНАТОМИД Германии
 
 
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