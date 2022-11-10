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Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов - РИА Новости, 10.11.2022
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Культура
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Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов
Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов - РИА Новости, 10.11.2022
Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов
Народный художник РФ, главный театральный художник РАМТ Станислав Бенедиктов скончался в четверг на 79-ом году жизни, сообщается в Telegram-канале театра. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T20:07
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Народный художник РФ, главный театральный художник РАМТ Станислав Бенедиктов скончался в четверг на 79-ом году жизни, сообщается в Telegram-канале театра.В театре назвали смерть художника "невосполнимой утратой". "Станислав Бенедиктович, как же нам всем будет вас не хватать… Наши соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами", - добавили в РАМТ.О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.Бенедиктов родился 8 июня 1944 года, окончил МГАХИ им. Сурикова и Московское художественное училище памяти 1905 года. Бенедиктов работал в таких театрах, как МХАТ, Малый театр, Большой театр, МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, Берлинский театр, Национальный театр Рейкъявика и Софийский оперный театр. Главным художником РАМТ служил с 1985 года.
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россия, российская академия художеств, большой театр, малый театр, новости культуры, культура
Культура, Россия, Российская академия художеств, Большой театр, Малый театр, Новости культуры, Культура
20:07 10.11.2022 (обновлено: 20:08 10.11.2022)
 
Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов

Главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов умер на 79-ом году жизни

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкГлавный художник Российского академического молодёжного театра Станислав Бенедиктов
Главный художник Российского академического молодёжного театра Станислав Бенедиктов - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Главный художник Российского академического молодёжного театра Станислав Бенедиктов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Народный художник РФ, главный театральный художник РАМТ Станислав Бенедиктов скончался в четверг на 79-ом году жизни, сообщается в Telegram-канале театра.
"Огромное горе у нас: ушел из жизни Станислав Бенедиктов. Народный художник РФ, лауреат множества премий, академик Российской Академии художеств, кавалер Ордена Дружбы, профессор Школы-студии МХАТ, любимый и неповторимый главный художник РАМТа", - говорится в сообщении.
В театре назвали смерть художника "невосполнимой утратой". "Станислав Бенедиктович, как же нам всем будет вас не хватать… Наши соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами", - добавили в РАМТ.
О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Бенедиктов родился 8 июня 1944 года, окончил МГАХИ им. Сурикова и Московское художественное училище памяти 1905 года. Бенедиктов работал в таких театрах, как МХАТ, Малый театр, Большой театр, МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, Берлинский театр, Национальный театр Рейкъявика и Софийский оперный театр. Главным художником РАМТ служил с 1985 года.
 
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