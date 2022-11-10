https://ria.ru/20221110/benediktov-1830616314.html

Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов

Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов - РИА Новости, 10.11.2022

Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов

Народный художник РФ, главный театральный художник РАМТ Станислав Бенедиктов скончался в четверг на 79-ом году жизни, сообщается в Telegram-канале театра. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T20:07

2022-11-10T20:07

2022-11-10T20:08

культура

россия

российская академия художеств

большой театр

малый театр

новости культуры

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830615492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0bc47e19c13702a0e2f483e68c478d0.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Народный художник РФ, главный театральный художник РАМТ Станислав Бенедиктов скончался в четверг на 79-ом году жизни, сообщается в Telegram-канале театра.В театре назвали смерть художника "невосполнимой утратой". "Станислав Бенедиктович, как же нам всем будет вас не хватать… Наши соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами", - добавили в РАМТ.О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.Бенедиктов родился 8 июня 1944 года, окончил МГАХИ им. Сурикова и Московское художественное училище памяти 1905 года. Бенедиктов работал в таких театрах, как МХАТ, Малый театр, Большой театр, МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, Берлинский театр, Национальный театр Рейкъявика и Софийский оперный театр. Главным художником РАМТ служил с 1985 года.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, российская академия художеств, большой театр, малый театр, новости культуры, культура