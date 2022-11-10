https://ria.ru/20221110/bayden-1830409504.html

Байден "переименовал" Херсон

Байден "переименовал" Херсон - РИА Новости, 10.11.2022

Байден "переименовал" Херсон

Президент США Джо Байден, выступая после промежуточных выборов в конгресс, оговорился и переименовал Херсон в Эль-Фаллуджу, следует из трансляции, которая... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T09:37

2022-11-10T09:37

2022-11-10T14:42

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая после промежуточных выборов в конгресс, оговорился и переименовал Херсон в Эль-Фаллуджу, следует из трансляции, которая велась на YouTube-канале Белого дома. Так, отвечая на вопрос о возможных компромиссах со стороны Украины, Байден заявил, что решение за Киевом. "Вы должны задать вопрос, действительно ли... Насколько я помню, контекст таков, что независимо от того, отступают они (российские военные. — Прим. ред.) из Эль-Фаллуджи или нет... и я имею в виду из Херсона, города Херсон", — сказал президент. Позже, говоря о последствиях возможного применения ядерного оружия, американский лидер не смог выговорить слово апокалиптический, запутавшись в буквах. "Я нахожу это интересным, что Байден апока..., Байден экстремист. И оказывается, что вы все сейчас пишете об этом", — добавил президент СШАИракский город Эль-Фаллуджа расположен в провинции Анбар, на реке Евфрат, примерно в 57 километрах западнее Багдада. В ноябре и декабре 2004 года он стал местом самого кровопролитного городского конфликта, в котором участвовали американские войска со времен войны во Вьетнаме. Это считается ключевым моментом вторжения США в Ирак. Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки — например, неоднократно называл своего зама Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией, а Иран — с Ираком и Украиной.

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830383450.html

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Байден перепутал Херсон и иракский город Эль-Фаллуджа Байден перепутал Херсон и иракский город Эль-Фаллуджа 2022-11-10T09:37 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, джо байден, сша, херсон, украина, россия