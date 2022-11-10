https://ria.ru/20221110/bayden-1830381117.html

Байден признал, что американцы разочарованы положением дел в стране

Байден признал, что американцы разочарованы положением дел в стране - РИА Новости, 10.11.2022

Байден признал, что американцы разочарованы положением дел в стране

Президент США Джо Байден признал, что американцы разочарованы положением дел в стране, однако пообещал позитивный эффект от своих инициатив в ближайшие месяцы. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T00:53

2022-11-10T00:53

2022-11-10T00:53

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что американцы разочарованы положением дел в стране, однако пообещал позитивный эффект от своих инициатив в ближайшие месяцы."Предыдущие несколько лет оказались тяжелыми, я это понимаю… Избиратели четко высказались насчет обеспокоенности ростом цен, преступностью и вопросами общественной безопасности… Они дали ясно понять, что все еще разочарованы. Я это понимаю", - сказал Байден в ходе выступления по итогам промежуточных выборов в конгресс.По его словам, эффект от принятых им инициатив проявит себя "в ближайшие месяцы"."Я понимаю, что тяжело увидеть эффект от тех мер, которые мы приняли, однако, на мой взгляд, мы поступили правильно", - добавил Байден.

https://ria.ru/20221110/impichment-1830380541.html

сша

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в мире, джо байден, сша