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Байден признал, что американцы разочарованы положением дел в стране - РИА Новости, 10.11.2022
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Байден признал, что американцы разочарованы положением дел в стране
Байден признал, что американцы разочарованы положением дел в стране - РИА Новости, 10.11.2022
Байден признал, что американцы разочарованы положением дел в стране
Президент США Джо Байден признал, что американцы разочарованы положением дел в стране, однако пообещал позитивный эффект от своих инициатив в ближайшие месяцы. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T00:53
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в мире
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что американцы разочарованы положением дел в стране, однако пообещал позитивный эффект от своих инициатив в ближайшие месяцы."Предыдущие несколько лет оказались тяжелыми, я это понимаю… Избиратели четко высказались насчет обеспокоенности ростом цен, преступностью и вопросами общественной безопасности… Они дали ясно понять, что все еще разочарованы. Я это понимаю", - сказал Байден в ходе выступления по итогам промежуточных выборов в конгресс.По его словам, эффект от принятых им инициатив проявит себя "в ближайшие месяцы"."Я понимаю, что тяжело увидеть эффект от тех мер, которые мы приняли, однако, на мой взгляд, мы поступили правильно", - добавил Байден.
https://ria.ru/20221110/impichment-1830380541.html
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
00:53 10.11.2022
 
Байден признал, что американцы разочарованы положением дел в стране

Байден признал, что американцы недовольны ситуацией, но пообещал эффект от своих инициатив

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что американцы разочарованы положением дел в стране, однако пообещал позитивный эффект от своих инициатив в ближайшие месяцы.
"Предыдущие несколько лет оказались тяжелыми, я это понимаю… Избиратели четко высказались насчет обеспокоенности ростом цен, преступностью и вопросами общественной безопасности… Они дали ясно понять, что все еще разочарованы. Я это понимаю", - сказал Байден в ходе выступления по итогам промежуточных выборов в конгресс.
По его словам, эффект от принятых им инициатив проявит себя "в ближайшие месяцы".
"Я понимаю, что тяжело увидеть эффект от тех мер, которые мы приняли, однако, на мой взгляд, мы поступили правильно", - добавил Байден.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
00:46
Байден назвал смешными разговоры о об импичменте
 
В миреДжо БайденСША
 
 
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