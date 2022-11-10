https://ria.ru/20221110/bandy-1830380832.html

ФСБ рассекретила документы о сотрудничестве польских банд с гитлеровцами

ФСБ рассекретила документы о сотрудничестве польских банд с гитлеровцами - РИА Новости, 10.11.2022

ФСБ рассекретила документы о сотрудничестве польских банд с гитлеровцами

Боевики польской "Армии Крайовой", руководимые эмигрантским правительством в Лондоне, активно сотрудничали с гитлеровцами против Советского Союза, причем делали РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T00:48

2022-11-10T00:48

2022-11-10T00:48

ссср

лондон

польша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Боевики польской "Армии Крайовой", руководимые эмигрантским правительством в Лондоне, активно сотрудничали с гитлеровцами против Советского Союза, причем делали это вплоть до полного краха Третьего рейха - об этом свидетельствуют новые архивные документы, опубликованные ФСБ России.Часть польских нелегальных военизированных формирований, так называемой "Армии Крайовой" (АК), управлявшейся из Лондона эмигрантским правительством, не только активно взаимодействовала с нацистами, но и принимала участие в карательных акциях против польских патриотов и советских партизан, а также в уничтожении мирного украинского и белорусского населения."После войны в Польской Народной Республике "аковцы" за сотрудничество с оккупантами получили прозвище "проклятых солдат". В нынешней Польше бандитов и карателей из "Армии Крайовой" чествуют как "героев", - подчеркнули в ЦОС ФСБ.В конце июня 1944 года народный комиссар госбезопасности СССР Всеволод Меркулов докладывал в Государственный комитет обороны о ситуации, складывающей внутри "Армии Крайовой", контактах "аковцев" с гитлеровскими оккупантами и формировании германским командованием так называемых "Польских легионов".Германские оккупационные власти воспользовались конфликтами внутри польского подполья с целью использовать польских националистов в борьбе против польских патриотов и советских партизан, не гнушаясь при этом разного рода провокациями.По сообщению руководителя оперативной группы НКГБ СССР старшего лейтенанта госбезопасности Германа Мухина, работавшего в Пинской области, "в Столбовцовском и Несвижском районах Барановической области дислоцируется формируемая немцами "Польская добровольческая армия" под названием "Польские легионы". Легионы насчитывают 1500–1700 человек. В городе Тарнов Краковской области немцы также вывесили объявление с призывом вступать в "Польские легионы".Руководитель оперативной группы НКГБ СССР майор госбезопасности Виктор Карасев в мае 1944 года сообщил: "Командир польского нелегального отряда "Шанец", действующего в районе города Остравец, получил от немцев автоматическое оружие, а также нагрудные знаки с изображениями польского герба, белого орла с надписью на польском и немецком языках".Факты, говорившие о сотрудничестве "аковцев" с гитлеровцами, поступали и из других районов. Так, например, оперативная группа НКГБ СССР, действовавшая в Свенцицком и Свирском районах Литовской ССР, сообщала: "По инициативе немцев в конце января с.г. (1944 год) командир польской бригады "Лопашко" начал с ними переговоры по вопросам борьбы с партизанами. В результате переговоров в начале февраля с.г. в указанных выше районах гебитскомиссар Вульф отдал приказ о прекращении военных действий между немецко-литовскими и польскими вооруженными силами".В спецсообщении оперативной группы НКГБ СССР, действовавшей в районе южнее Кракова от 9 января 1945 года, говорилось: "Командованием "Армии Крайовой" отдан приказ, запрещающий нападения на немцев. Это мероприятие мотивируется возросшей опасностью их разгрома немецкими карательными отрядами в условиях зимы".Даже весной 1945 года, когда крах Третьего рейха неотвратимо приближался, "аковцы" не стеснялись действовать совместно с гитлеровцами.Так, 12 марта 1945 года начальник четвертого управления НКГБ СССР Павел Судоплатов доложил Меркулову сведения, полученные от командира зафронтовой Особой группы НКГБ старшего лейтенанта Александра Шихова, действовавшего в Виленской области."Задержан бандит Войткевич Эдуард, который, будучи уверен, что имеет дело в лице тов. Шихова с руководителем банды, сообщил ему о своей принадлежности к банде "Комаря", назвал свою кличку "Панцеш" и рассказал, что банда "Комаря" состоит из 60 кадровых бандитов и имеет на вооружении 5 пулеметов и много автоматов. "Панцеш" также сообщил, что в банде "Комаря" находится группа немцев-десантников в количестве 6 человек во главе с майором, имеющим рацию, при помощи которой осуществляет связь с немецким командованием", - отмечалось в документе.

https://ria.ru/20221110/fsb-1830379267.html

https://ria.ru/20221031/boeviki-1827986642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

ссср, лондон, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945)