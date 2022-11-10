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В Азербайджане рассказали о курсах НАТО в Баку для военнослужащих - РИА Новости, 10.11.2022
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В Азербайджане рассказали о курсах НАТО в Баку для военнослужащих
В Азербайджане рассказали о курсах НАТО в Баку для военнослужащих - РИА Новости, 10.11.2022
В Азербайджане рассказали о курсах НАТО в Баку для военнослужащих
Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО проводит в Баку для азербайджанских военнослужащих учебный курс "Оценка натовских операций на... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:46
2022-11-10T17:46
в мире
азербайджан
баку
нато
минобороны азербайджана
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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО проводит в Баку для азербайджанских военнослужащих учебный курс "Оценка натовских операций на оперативном уровне", сообщает в четверг пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.Штаб-квартира Командования объединенных сил НАТО находится в Брюнссуме. Курсы проходят в Институте военного управления в Баку."Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брюнссуме проводит в Институте военного управления учебный курс "Оценка натовских операций на оперативном уровне". В ходе курсов военнослужащим различных видов войск азербайджанской армии были представлены брифинги на темы: "НАТО и военное сотрудничество", "Процесс планирования операций в НАТО", "Оценка операций в НАТО", "Системы анализа операций в НАТО" и другим тематикам. Курсы продлятся до 12 ноября", - говорится в сообщении.
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в мире, азербайджан, баку, нато, минобороны азербайджана
В мире, Азербайджан, Баку, НАТО, Минобороны Азербайджана
17:46 10.11.2022
 
В Азербайджане рассказали о курсах НАТО в Баку для военнослужащих

Минобороны сообщило, что азербайджанские военнослужащие проходят в Баку курсы НАТО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкАзербайджанские военнослужащие на параде в Баку
Азербайджанские военнослужащие на параде в Баку - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Азербайджанские военнослужащие на параде в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО проводит в Баку для азербайджанских военнослужащих учебный курс "Оценка натовских операций на оперативном уровне", сообщает в четверг пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.
Штаб-квартира Командования объединенных сил НАТО находится в Брюнссуме. Курсы проходят в Институте военного управления в Баку.
"Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брюнссуме проводит в Институте военного управления учебный курс "Оценка натовских операций на оперативном уровне". В ходе курсов военнослужащим различных видов войск азербайджанской армии были представлены брифинги на темы: "НАТО и военное сотрудничество", "Процесс планирования операций в НАТО", "Оценка операций в НАТО", "Системы анализа операций в НАТО" и другим тематикам. Курсы продлятся до 12 ноября", - говорится в сообщении.
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