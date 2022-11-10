https://ria.ru/20221110/aviakatastrofa-1830548584.html

Индонезия опубликовала результаты расследования авиакатастрофы Boeing 737

Индонезия опубликовала результаты расследования авиакатастрофы Boeing 737 - РИА Новости, 10.11.2022

Индонезия опубликовала результаты расследования авиакатастрофы Boeing 737

Неисправный автомат системы тяги двигателя, который не контролировался должным образом пилотами, привел к авиакатастрофе Boeing 737-500 в январе 2021 года... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:20

2022-11-10T16:20

2022-11-10T16:21

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Неисправный автомат системы тяги двигателя, который не контролировался должным образом пилотами, привел к авиакатастрофе Boeing 737-500 в январе 2021 года. Агентство ANTARA официальное заявление специальной комиссии по расследованию трагедии.В документе заявили, что пилоты потерпевшего крушение самолета не обратили должное внимание на ненормальную асимметрию в показателях системы тяги. Комиссия также добавила, что "самоуспокоение" и "безмятежность" экипажа стали важными факторами катастрофы.Система тяги, неполадки с которой были на упавшем Boeing, автоматически регулирует мощность двигателя самолета. Однако, по данным комиссии, для запуска лайнера не требуется работающий автомат тяги, поскольку пилоты могут управлять двигателем вручную. По данным отчета комиссии, на высоте около 11 тысяч футов автопилот отключился, и борт накренился влево более чем на 45 градусов, после чего начал пикировать в море.Главный следователь комиссии Нуркахио Утомо сообщил журналистам, что в индонезийских авиакомпаниях в прошлом году не было правил и руководств по обучению пилотов предотвращению таких ситуаций. По его словам, с тех пор Sriwijaya Air регулярно проводит такое обучение.В начале января 2021 года Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в Яванское море близ Джакарты. На борту находились 62 человека: 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Все они погибли.

https://ria.ru/20210122/krushenie-1594102539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, индонезия, яванское море, джакарта, новости - туризм, авиакатастрофы, самолеты, авиакомпании