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Индонезия опубликовала результаты расследования авиакатастрофы Boeing 737 - РИА Новости, 10.11.2022
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Туризм
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Индонезия опубликовала результаты расследования авиакатастрофы Boeing 737
Индонезия опубликовала результаты расследования авиакатастрофы Boeing 737 - РИА Новости, 10.11.2022
Индонезия опубликовала результаты расследования авиакатастрофы Boeing 737
Неисправный автомат системы тяги двигателя, который не контролировался должным образом пилотами, привел к авиакатастрофе Boeing 737-500 в январе 2021 года... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:20
2022-11-10T16:21
туризм
туризм
индонезия
яванское море
джакарта
новости - туризм
авиакатастрофы
самолеты
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Неисправный автомат системы тяги двигателя, который не контролировался должным образом пилотами, привел к авиакатастрофе Boeing 737-500 в январе 2021 года. Агентство ANTARA официальное заявление специальной комиссии по расследованию трагедии.В документе заявили, что пилоты потерпевшего крушение самолета не обратили должное внимание на ненормальную асимметрию в показателях системы тяги. Комиссия также добавила, что "самоуспокоение" и "безмятежность" экипажа стали важными факторами катастрофы.Система тяги, неполадки с которой были на упавшем Boeing, автоматически регулирует мощность двигателя самолета. Однако, по данным комиссии, для запуска лайнера не требуется работающий автомат тяги, поскольку пилоты могут управлять двигателем вручную. По данным отчета комиссии, на высоте около 11 тысяч футов автопилот отключился, и борт накренился влево более чем на 45 градусов, после чего начал пикировать в море.Главный следователь комиссии Нуркахио Утомо сообщил журналистам, что в индонезийских авиакомпаниях в прошлом году не было правил и руководств по обучению пилотов предотвращению таких ситуаций. По его словам, с тех пор Sriwijaya Air регулярно проводит такое обучение.В начале января 2021 года Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в Яванское море близ Джакарты. На борту находились 62 человека: 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Все они погибли.
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туризм, индонезия, яванское море, джакарта, новости - туризм, авиакатастрофы, самолеты, авиакомпании
Туризм, Туризм, Индонезия, Яванское море, Джакарта, Новости - Туризм, Авиакатастрофы, Самолеты, авиакомпании
16:20 10.11.2022 (обновлено: 16:21 10.11.2022)
 
Индонезия опубликовала результаты расследования авиакатастрофы Boeing 737

Индонезия опубликовала результаты расследования авиакатастрофы 737-500 над Яванским морем

© РИА Новости / Михаил ЦыгановДжакарта
Джакарта - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Неисправный автомат системы тяги двигателя, который не контролировался должным образом пилотами, привел к авиакатастрофе Boeing 737-500 в январе 2021 года. Агентство ANTARA официальное заявление специальной комиссии по расследованию трагедии.
В документе заявили, что пилоты потерпевшего крушение самолета не обратили должное внимание на ненормальную асимметрию в показателях системы тяги. Комиссия также добавила, что "самоуспокоение" и "безмятежность" экипажа стали важными факторами катастрофы.
Система тяги, неполадки с которой были на упавшем Boeing, автоматически регулирует мощность двигателя самолета. Однако, по данным комиссии, для запуска лайнера не требуется работающий автомат тяги, поскольку пилоты могут управлять двигателем вручную. По данным отчета комиссии, на высоте около 11 тысяч футов автопилот отключился, и борт накренился влево более чем на 45 градусов, после чего начал пикировать в море.
Главный следователь комиссии Нуркахио Утомо сообщил журналистам, что в индонезийских авиакомпаниях в прошлом году не было правил и руководств по обучению пилотов предотвращению таких ситуаций. По его словам, с тех пор Sriwijaya Air регулярно проводит такое обучение.
В начале января 2021 года Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в Яванское море близ Джакарты. На борту находились 62 человека: 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Все они погибли.
Фрагмент самолета, найденный у берегов острова Ява, где потерпел крушение самолет Boeing 737-500 - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января 2021, 07:33
WSJ назвала предварительную причину крушения Boeing 737 в Индонезии
 
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