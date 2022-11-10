https://ria.ru/20221110/ataka-1830483848.html
Российские силы отразили контратаку ВСУ в направлении Никольского в ДНР
Российские силы отразили контратаку ВСУ в направлении Никольского в ДНР - РИА Новости, 10.11.2022
Российские силы отразили контратаку ВСУ в направлении Никольского в ДНР
Российские военные отразили украинскую контратаку в районе населенного пункта Никольское в ДНР, потери противника составили до 55 человек, сообщили в Минобороны РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:32
2022-11-10T13:32
2022-11-10T17:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские военные отразили украинскую контратаку в районе населенного пункта Никольское в ДНР, потери противника составили до 55 человек, сообщили в Минобороны РФ."На южно-донецком направлении отражена контратака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Российской артиллерией и армейской авиацией уничтожено до 55 боевиков, один танк и две боевые бронированные машины", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20221110/minoborony-1830485620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:32 10.11.2022 (обновлено: 17:30 10.11.2022)
Российские силы отразили контратаку ВСУ в направлении Никольского в ДНР
ВС России отразили контратаку ВСУ в направлении Никольского, уничтожив до 55 боевиков