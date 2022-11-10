Рейтинг@Mail.ru
Российские силы отразили контратаку ВСУ в направлении Никольского в ДНР - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/ataka-1830483848.html
Российские силы отразили контратаку ВСУ в направлении Никольского в ДНР
Российские силы отразили контратаку ВСУ в направлении Никольского в ДНР - РИА Новости, 10.11.2022
Российские силы отразили контратаку ВСУ в направлении Никольского в ДНР
Российские военные отразили украинскую контратаку в районе населенного пункта Никольское в ДНР, потери противника составили до 55 человек, сообщили в Минобороны РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:32
2022-11-10T17:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829944475_353:519:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6274aa7bb0cf1623d7733443bf76f94.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские военные отразили украинскую контратаку в районе населенного пункта Никольское в ДНР, потери противника составили до 55 человек, сообщили в Минобороны РФ."На южно-донецком направлении отражена контратака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Российской артиллерией и армейской авиацией уничтожено до 55 боевиков, один танк и две боевые бронированные машины", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20221110/minoborony-1830485620.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829944475_836:460:2954:2048_1920x0_80_0_0_be6a5973ca6a9580ac03e98535eb16ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:32 10.11.2022 (обновлено: 17:30 10.11.2022)
 
Российские силы отразили контратаку ВСУ в направлении Никольского в ДНР

ВС России отразили контратаку ВСУ в направлении Никольского, уничтожив до 55 боевиков

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБТР-80 российских военнослужащих
БТР-80 российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
БТР-80 российских военнослужащих. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские военные отразили украинскую контратаку в районе населенного пункта Никольское в ДНР, потери противника составили до 55 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"На южно-донецком направлении отражена контратака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Российской артиллерией и армейской авиацией уничтожено до 55 боевиков, один танк и две боевые бронированные машины", - заявили в Минобороны.
Танк Т-72 ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
13:36Специальная военная операция на Украине
ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала