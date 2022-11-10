https://ria.ru/20221110/ataka-1830483848.html

Российские силы отразили контратаку ВСУ в направлении Никольского в ДНР

Российские силы отразили контратаку ВСУ в направлении Никольского в ДНР - РИА Новости, 10.11.2022

Российские силы отразили контратаку ВСУ в направлении Никольского в ДНР

Российские военные отразили украинскую контратаку в районе населенного пункта Никольское в ДНР, потери противника составили до 55 человек, сообщили в Минобороны РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:32

2022-11-10T13:32

2022-11-10T17:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские военные отразили украинскую контратаку в районе населенного пункта Никольское в ДНР, потери противника составили до 55 человек, сообщили в Минобороны РФ."На южно-донецком направлении отражена контратака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Российской артиллерией и армейской авиацией уничтожено до 55 боевиков, один танк и две боевые бронированные машины", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20221110/minoborony-1830485620.html

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)