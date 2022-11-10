https://ria.ru/20221110/artamonov-1830437302.html
Липецкий губернатор поручил доработать систему гражданской обороны
Липецкий губернатор поручил доработать систему гражданской обороны - РИА Новости, 10.11.2022
Липецкий губернатор поручил доработать систему гражданской обороны
Система звукового оповещения в случае объявления чрезвычайной ситуации требует доработки, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:39
2022-11-10T11:39
2022-11-10T11:39
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Система звукового оповещения в случае объявления чрезвычайной ситуации требует доработки, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов."Не везде сработали сирены, не все услышали сигналы. Были отмечены сбои с перехватом эфира на телевидении. Проверим все пункты оповещения еще раз. Если надо, что-то докупим и заменим то, что требуется", - сказал Артамонов, который проверил готовность социальных объектов и работу системы оповещения.Глава региона также посетил ряд предприятий и школ, в частности лицей №66, в здании которого есть навигация, ученикам заранее известно, куда направляться в случае ЧС. "Педагоги хорошо подготовлены и к террористическим угрозам, и к чрезвычайным ситуациям. Будем ставить лицей в пример. Планируем провести учения для директоров других школ на базе этого лицея", - сказал Артамонов.Губернатор поручил исправить все обнаруженные в ходе проверки недочёты. "Проведем еще одну тренировку. Учения для того и нужны, чтобы выявить и устранить все проблемы в обстановке максимально приближенной к реальной ЧС", - отметил Артамонов.
https://ria.ru/20221109/sotspomosch-1830200735.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Система звукового оповещения в случае объявления чрезвычайной ситуации требует доработки, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
"Не везде сработали сирены, не все услышали сигналы. Были отмечены сбои с перехватом эфира на телевидении. Проверим все пункты оповещения еще раз. Если надо, что-то докупим и заменим то, что требуется", - сказал Артамонов, который проверил готовность социальных объектов и работу системы оповещения.
Глава региона также посетил ряд предприятий и школ, в частности лицей №66, в здании которого есть навигация, ученикам заранее известно, куда направляться в случае ЧС.
"Педагоги хорошо подготовлены и к террористическим угрозам, и к чрезвычайным ситуациям. Будем ставить лицей в пример. Планируем провести учения для директоров других школ на базе этого лицея", - сказал Артамонов
.
Губернатор поручил исправить все обнаруженные в ходе проверки недочёты. "Проведем еще одну тренировку. Учения для того и нужны, чтобы выявить и устранить все проблемы в обстановке максимально приближенной к реальной ЧС", - отметил Артамонов.