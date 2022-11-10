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Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии - РИА Новости, 10.11.2022
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Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии
Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии - РИА Новости, 10.11.2022
Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Минобороны РФ до 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:37
2022-11-10T10:37
безопасность
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Минобороны РФ до 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России... привести нормативы обеспеченности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств. Срок - 14 ноября 2022 года", - говорится в поручении.
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безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
10:37 10.11.2022
 
Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии

Путин поручил привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с ее потребностями

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Минобороны РФ до 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России... привести нормативы обеспеченности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств. Срок - 14 ноября 2022 года", - говорится в поручении.
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БезопасностьВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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