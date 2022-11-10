https://ria.ru/20221110/armiya-1830420300.html

Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии

Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии - РИА Новости, 10.11.2022

Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Минобороны РФ до 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:37

2022-11-10T10:37

2022-11-10T10:37

безопасность

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Минобороны РФ до 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России... привести нормативы обеспеченности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств. Срок - 14 ноября 2022 года", - говорится в поручении.

https://ria.ru/20220924/kadyrov-1819100725.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф