Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии
Путин поручил привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с ее потребностями
© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Минобороны РФ до 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России... привести нормативы обеспеченности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств. Срок - 14 ноября 2022 года", - говорится в поручении.