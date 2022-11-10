https://ria.ru/20221110/armeniya-1830522028.html

Симоньян потребовала от властей Армении прямо сказать, запрещен ли ей въезд

Симоньян потребовала от властей Армении прямо сказать, запрещен ли ей въезд - РИА Новости, 10.11.2022

Симоньян потребовала от властей Армении прямо сказать, запрещен ли ей въезд

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в комментарии РИА Новости призвала погранслужбу Армении прямо ответить,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:12

2022-11-10T15:12

2022-11-10T15:12

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маргарита симоньян

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в комментарии РИА Новости призвала погранслужбу Армении прямо ответить, запрещен ли ей въезд в республику.Сегодня командующий пограничными войсками СНБ Армении Арман Маралчан в ответ на запрос агентства заявил, что информацию о запрете Симоньян на въезд в страну "передать невозможно, так как она содержит данные личного характера". Он сослался на закон "О свободе информации", согласно которому отказать в предоставлении сведений можно, если это "нарушает тайну личной и семейной жизни, в том числе тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений человека".В октябре Симоньян рассказала, что ей и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину правительство Армении запретило въезд в страну. Ранее связанная с премьером республики Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" (Армянское время) сообщила, что депутат "отныне считается персоной нон грата" в республике. Сам Затулин рассказал, что получил письмо от парламента Армении, согласно которому его приезд в страну "считается нежелательным". За разъяснениями к Еревану из-за запрета на въезд депутата обратился российский МИД.

https://ria.ru/20221028/zatulin-1827499538.html

https://ria.ru/20221026/zatulin-1826916421.html

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в мире, маргарита симоньян, константин затулин, армения, россия