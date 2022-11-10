Симоньян потребовала от властей Армении прямо сказать, запрещен ли ей въезд
Симоньян призвала погранслужбу Армении дать прямой ответ на вопрос о запрете на въезд
© РИА Новости / RT / Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в комментарии РИА Новости призвала погранслужбу Армении прямо ответить, запрещен ли ей въезд в республику.
"Тайны моей личной жизни давно раскрыты во всей желтой прессе страны. Так что не юлите, скажите уже прямо", — сказала журналистка.
Сегодня командующий пограничными войсками СНБ Армении Арман Маралчан в ответ на запрос агентства заявил, что информацию о запрете Симоньян на въезд в страну "передать невозможно, так как она содержит данные личного характера".
Он сослался на закон "О свободе информации", согласно которому отказать в предоставлении сведений можно, если это "нарушает тайну личной и семейной жизни, в том числе тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений человека".
В октябре Симоньян рассказала, что ей и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину правительство Армении запретило въезд в страну. Ранее связанная с премьером республики Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" (Армянское время) сообщила, что депутат "отныне считается персоной нон грата" в республике. Сам Затулин рассказал, что получил письмо от парламента Армении, согласно которому его приезд в страну "считается нежелательным".
За разъяснениями к Еревану из-за запрета на въезд депутата обратился российский МИД.
26 октября, 14:04Затулин считает необходимым обсуждение российско-армянских отношений