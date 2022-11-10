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Пашинян заявил, что не допустит уничтожения Армении - РИА Новости, 10.11.2022
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Пашинян заявил, что не допустит уничтожения Армении
Пашинян заявил, что не допустит уничтожения Армении - РИА Новости, 10.11.2022
Пашинян заявил, что не допустит уничтожения Армении
Армянская сторона привержена цели установления мира в регионе Южного Кавказа, но не допустит "мирного уничтожения Армении", заявил премьер-министр страны Никол... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:38
2022-11-10T12:38
в мире
никол пашинян
армения
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Армянская сторона привержена цели установления мира в регионе Южного Кавказа, но не допустит "мирного уничтожения Армении", заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании правительства.По его словам , Армения верна всем своим обязательствам, привержена договоренностям, достигнутым в Праге и Сочи по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном на основе Устава ООН, Алма-Атинской декларации и протокола 1991 года, и взаимного признания территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ, и договоренностям по подписанию мирного договора."Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее завершить делимитацию армяно-азербайджанской границы, разблокировать все региональные транспортные и экономические связи, как можно скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, потому что мы действительно и искренне привержены повестке мира. Но если кто-то думает, что мирная повестка — это "мирное уничтожение" Республики Армения или армян Нагорного Карабаха, то они глубоко ошибаются. Повестка мира – это мирное развитие и сосуществование Республики Армения и региона, и мы добьемся своей цели", - сказал Пашинян.При этом он добавил, что международная и региональная безопасность сейчас сталкивается с серьезными вызовами. " А если обратить внимание на выступления президента Азербайджана, то он фактически угрожает всем: России, Соединенным Штатам Америки, Франции, Ирану, Евросоюзу", - добавил премьер."Азербайджан также продолжает препятствовать процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, которая, несомненно, может способствовать региональной стабильности", - заявил Пашинян. Он считает, что международному сообществу "пора совместно принять конкретные меры в отношении действий Азербайджана, которые стали растущей угрозой миру, стабильности, безопасности и демократии в регионе"."Тем более, мы видим, что Азербайджан продолжает безосновательно обвинять Армению в нарушении режима прекращения огня. Опыт показывает, что распространение подобных фейковых новостей предшествует новой агрессии... Должен констатировать, что Азербайджан также постоянно нарушает пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года об обмене военнопленными, заложниками и другими задержанными лицами, продолжая удерживать многих граждан Республики Армения и пытаясь превратить этот гуманитарный вопрос в предмет торга", - отметил премьер.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
https://ria.ru/20221031/armeniya-1828281453.html
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в мире, никол пашинян, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Никол Пашинян, Армения, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
12:38 10.11.2022
 
Пашинян заявил, что не допустит уничтожения Армении

Пашинян заявил, что привержен установлению мира, но не допустит уничтожения Армении

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Армения Никол Пашинян
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Армянская сторона привержена цели установления мира в регионе Южного Кавказа, но не допустит "мирного уничтожения Армении", заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании правительства.
По его словам , Армения верна всем своим обязательствам, привержена договоренностям, достигнутым в Праге и Сочи по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном на основе Устава ООН, Алма-Атинской декларации и протокола 1991 года, и взаимного признания территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ, и договоренностям по подписанию мирного договора.
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"Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее завершить делимитацию армяно-азербайджанской границы, разблокировать все региональные транспортные и экономические связи, как можно скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, потому что мы действительно и искренне привержены повестке мира. Но если кто-то думает, что мирная повестка — это "мирное уничтожение" Республики Армения или армян Нагорного Карабаха, то они глубоко ошибаются. Повестка мира – это мирное развитие и сосуществование Республики Армения и региона, и мы добьемся своей цели", - сказал Пашинян.
При этом он добавил, что международная и региональная безопасность сейчас сталкивается с серьезными вызовами. " А если обратить внимание на выступления президента Азербайджана, то он фактически угрожает всем: России, Соединенным Штатам Америки, Франции, Ирану, Евросоюзу", - добавил премьер.
"Азербайджан также продолжает препятствовать процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, которая, несомненно, может способствовать региональной стабильности", - заявил Пашинян. Он считает, что международному сообществу "пора совместно принять конкретные меры в отношении действий Азербайджана, которые стали растущей угрозой миру, стабильности, безопасности и демократии в регионе".
"Тем более, мы видим, что Азербайджан продолжает безосновательно обвинять Армению в нарушении режима прекращения огня. Опыт показывает, что распространение подобных фейковых новостей предшествует новой агрессии... Должен констатировать, что Азербайджан также постоянно нарушает пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года об обмене военнопленными, заложниками и другими задержанными лицами, продолжая удерживать многих граждан Республики Армения и пытаясь превратить этот гуманитарный вопрос в предмет торга", - отметил премьер.
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В миреНикол ПашинянАрменияУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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