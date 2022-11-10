Пашинян заявил, что не допустит уничтожения Армении
Пашинян заявил, что привержен установлению мира, но не допустит уничтожения Армении
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Армения Никол Пашинян
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Армянская сторона привержена цели установления мира в регионе Южного Кавказа, но не допустит "мирного уничтожения Армении", заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании правительства.
По его словам , Армения верна всем своим обязательствам, привержена договоренностям, достигнутым в Праге и Сочи по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном на основе Устава ООН, Алма-Атинской декларации и протокола 1991 года, и взаимного признания территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ, и договоренностям по подписанию мирного договора.
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"Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее завершить делимитацию армяно-азербайджанской границы, разблокировать все региональные транспортные и экономические связи, как можно скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, потому что мы действительно и искренне привержены повестке мира. Но если кто-то думает, что мирная повестка — это "мирное уничтожение" Республики Армения или армян Нагорного Карабаха, то они глубоко ошибаются. Повестка мира – это мирное развитие и сосуществование Республики Армения и региона, и мы добьемся своей цели", - сказал Пашинян.
"Азербайджан также продолжает препятствовать процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, которая, несомненно, может способствовать региональной стабильности", - заявил Пашинян. Он считает, что международному сообществу "пора совместно принять конкретные меры в отношении действий Азербайджана, которые стали растущей угрозой миру, стабильности, безопасности и демократии в регионе".
"Тем более, мы видим, что Азербайджан продолжает безосновательно обвинять Армению в нарушении режима прекращения огня. Опыт показывает, что распространение подобных фейковых новостей предшествует новой агрессии... Должен констатировать, что Азербайджан также постоянно нарушает пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года об обмене военнопленными, заложниками и другими задержанными лицами, продолжая удерживать многих граждан Республики Армения и пытаясь превратить этот гуманитарный вопрос в предмет торга", - отметил премьер.
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