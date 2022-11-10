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В Москве суд арестовал женщину, выбросившую младенца с 11-го этажа - РИА Новости, 10.11.2022
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В Москве суд арестовал женщину, выбросившую младенца с 11-го этажа
В Москве суд арестовал женщину, выбросившую младенца с 11-го этажа - РИА Новости, 10.11.2022
В Москве суд арестовал женщину, выбросившую младенца с 11-го этажа
Чертановский суд Москвы в четверг заключил в СИЗО москвичку, выкинувшую годовалую дочку из окна квартиры на 11-м этаже: она призналась, что хотела убить и себя, РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:11
2022-11-10T16:13
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Чертановский суд Москвы в четверг заключил в СИЗО москвичку, выкинувшую годовалую дочку из окна квартиры на 11-м этаже: она призналась, что хотела убить и себя, и ребенка, сообщает прокуратура столицы."Суд избрал в отношении 26-летней женщины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января", - сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.На заседании суда она призналась, что "решила убить себя и ребенка", "взяла в руки дочку, перевесилась через подоконник и отпустила ребенка из рук" и затем попыталась покончить с собой, однако ее спасли приехавшие полицейские и врачи. Вину она признала, "пояснив, что убила ребенка осознанно", указано в релизе.Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ) и, в случае признания вменяемой, грозит наказание до 20 лет заключения или пожизненный срок - максимально.Годовалую девочку с тяжелыми травмами нашли во вторник утром под окнами дома в Сумском проезде на юге Москвы. В преступлении сразу заподозрили ее 26-летнюю мать.По данным следствия, женщина находилась "в подавленном состоянии" из-за развода и сама на некоторое время попала в больницу после случившегося. В тот же день девочка скончалась в больнице, и дело переквалифицировали с покушения на убийство малолетнего ребенка.Источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечал, что женщина, предварительно, не состояла на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.Как рассказали в столичном главке СК РФ, во время проверки показаний на месте женщина "не высказала слов сожаления о произошедшем". Состояние ее психического здоровье будут проверять в ходе экспертизы.
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Признала вину: выбросившую с 11-го этажа ребенка москвичку отправили в СИЗО
В Чертановском суде начинают избирать меру пресечения 26-летней москвичке, которая выкинула свою годовалую дочь из окна 11 этажа.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
15:11 10.11.2022 (обновлено: 16:13 10.11.2022)
 
В Москве суд арестовал женщину, выбросившую младенца с 11-го этажа

Суд арестовал москвичку, выбросившую младенца с 11-го этажа

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Чертановский суд Москвы в четверг заключил в СИЗО москвичку, выкинувшую годовалую дочку из окна квартиры на 11-м этаже: она призналась, что хотела убить и себя, и ребенка, сообщает прокуратура столицы.
"Суд избрал в отношении 26-летней женщины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января", - сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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На заседании суда она призналась, что "решила убить себя и ребенка", "взяла в руки дочку, перевесилась через подоконник и отпустила ребенка из рук" и затем попыталась покончить с собой, однако ее спасли приехавшие полицейские и врачи. Вину она признала, "пояснив, что убила ребенка осознанно", указано в релизе.
Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ) и, в случае признания вменяемой, грозит наказание до 20 лет заключения или пожизненный срок - максимально.
Годовалую девочку с тяжелыми травмами нашли во вторник утром под окнами дома в Сумском проезде на юге Москвы. В преступлении сразу заподозрили ее 26-летнюю мать.
По данным следствия, женщина находилась "в подавленном состоянии" из-за развода и сама на некоторое время попала в больницу после случившегося. В тот же день девочка скончалась в больнице, и дело переквалифицировали с покушения на убийство малолетнего ребенка.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечал, что женщина, предварительно, не состояла на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.
Как рассказали в столичном главке СК РФ, во время проверки показаний на месте женщина "не высказала слов сожаления о произошедшем". Состояние ее психического здоровье будут проверять в ходе экспертизы.
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