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В Москве арестовали 21-летнего астраханца по делу о госизмене - РИА Новости, 10.11.2022
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В Москве арестовали 21-летнего астраханца по делу о госизмене
В Москве арестовали 21-летнего астраханца по делу о госизмене - РИА Новости, 10.11.2022
В Москве арестовали 21-летнего астраханца по делу о госизмене
Глеб Вердиян, последний арестованный в Москве фигурант дела о государственной измене, оказался 21-летним астраханцем. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:27
2022-11-10T14:27
россия
москва
астрахань
астраханская область
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глеб Вердиян, последний арестованный в Москве фигурант дела о государственной измене, оказался 21-летним астраханцем.Как указано на странице молодого человека во "Вконтакте", он родился 10 сентября 2001 года (в пресс-службе Лефортовского суда Москвы назвали аналогичную дату рождения) и в прошлом году окончил колледж строительства и экономики АГАСУ в Астрахани.В начале ноября Лефортовский суд Москвы арестовал Вердияна по делу о госизмене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Подробности в суде не раскрывают из-за секретности материалов.Примечательно, что 28 октября человек с идентичными ФИО, как у Вердияна, был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Решение выносил Солнцевский суд Москвы.По словам опрошенных РИА Новости юристов, Вердиян – один из самых молодых фигурантов по статье "госизмена" в современной истории России, если не самый молодой.
https://ria.ru/20221006/kara-murza-1822037151.html
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россия, москва, астрахань, астраханская область, происшествия
Россия, Москва, Астрахань, Астраханская область, Происшествия
14:27 10.11.2022
 
В Москве арестовали 21-летнего астраханца по делу о госизмене

Последний арестованный в Москве фигурант дела о госизмене оказался 21-летним астраханцем

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глеб Вердиян, последний арестованный в Москве фигурант дела о государственной измене, оказался 21-летним астраханцем.
Как указано на странице молодого человека во "Вконтакте", он родился 10 сентября 2001 года (в пресс-службе Лефортовского суда Москвы назвали аналогичную дату рождения) и в прошлом году окончил колледж строительства и экономики АГАСУ в Астрахани.
В начале ноября Лефортовский суд Москвы арестовал Вердияна по делу о госизмене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Подробности в суде не раскрывают из-за секретности материалов.
Примечательно, что 28 октября человек с идентичными ФИО, как у Вердияна, был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Решение выносил Солнцевский суд Москвы.
По словам опрошенных РИА Новости юристов, Вердиян – один из самых молодых фигурантов по статье "госизмена" в современной истории России, если не самый молодой.
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании суда - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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