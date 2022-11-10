https://ria.ru/20221110/arest-1830504572.html

В Москве арестовали 21-летнего астраханца по делу о госизмене

В Москве арестовали 21-летнего астраханца по делу о госизмене - РИА Новости, 10.11.2022

В Москве арестовали 21-летнего астраханца по делу о госизмене

Глеб Вердиян, последний арестованный в Москве фигурант дела о государственной измене, оказался 21-летним астраханцем. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:27

2022-11-10T14:27

2022-11-10T14:27

россия

москва

астрахань

астраханская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глеб Вердиян, последний арестованный в Москве фигурант дела о государственной измене, оказался 21-летним астраханцем.Как указано на странице молодого человека во "Вконтакте", он родился 10 сентября 2001 года (в пресс-службе Лефортовского суда Москвы назвали аналогичную дату рождения) и в прошлом году окончил колледж строительства и экономики АГАСУ в Астрахани.В начале ноября Лефортовский суд Москвы арестовал Вердияна по делу о госизмене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Подробности в суде не раскрывают из-за секретности материалов.Примечательно, что 28 октября человек с идентичными ФИО, как у Вердияна, был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Решение выносил Солнцевский суд Москвы.По словам опрошенных РИА Новости юристов, Вердиян – один из самых молодых фигурантов по статье "госизмена" в современной истории России, если не самый молодой.

https://ria.ru/20221006/kara-murza-1822037151.html

россия

москва

астрахань

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, астрахань, астраханская область, происшествия