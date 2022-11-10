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В Приморье суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионеров кувалдой
В Приморье суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионеров кувалдой - РИА Новости, 10.11.2022
В Приморье суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионеров кувалдой
Суд в Находке арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двух пенсионеров, на месяц и 28 дней, сообщила прокуратура Приморского края. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T07:48
2022-11-10T07:48
2022-11-10T07:48
происшествия
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Суд в Находке арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двух пенсионеров, на месяц и 28 дней, сообщила прокуратура Приморского края.Ранее СУСК региона заявило о задержании 42-летнего мужчины по подозрению в убийстве 74-летней женщины и ее 84-летнего супруга кувалдой. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело статье УК РФ "убийство двух и более лиц". Как рассказали в управлении МВД по региону, полицейским задержанный сознался, что проник в квартиру пенсионеров с целью обворовать жильцов, а когда те его заметили, напал на них."Находкинский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале краевой прокуратуры.В прокуратуре уточнили, что мужчина обвиняется в нанесении пенсионерам ударов по голове "предметом, используемым в качестве оружия" и в похищении принадлежавших им 25 тысяч рублей.
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происшествия, находка, приморский край, россия
Происшествия, Находка, Приморский край, Россия
В Приморье суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионеров кувалдой
Суд в Находке арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двух пенсионеров кувалдой