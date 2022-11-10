Рейтинг@Mail.ru
В Приморье суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионеров кувалдой - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/arest-1830395702.html
В Приморье суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионеров кувалдой
В Приморье суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионеров кувалдой - РИА Новости, 10.11.2022
В Приморье суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионеров кувалдой
Суд в Находке арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двух пенсионеров, на месяц и 28 дней, сообщила прокуратура Приморского края. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T07:48
2022-11-10T07:48
происшествия
находка
приморский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756645559_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_3483fe63151182fa44710924d3293626.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Суд в Находке арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двух пенсионеров, на месяц и 28 дней, сообщила прокуратура Приморского края.Ранее СУСК региона заявило о задержании 42-летнего мужчины по подозрению в убийстве 74-летней женщины и ее 84-летнего супруга кувалдой. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело статье УК РФ "убийство двух и более лиц". Как рассказали в управлении МВД по региону, полицейским задержанный сознался, что проник в квартиру пенсионеров с целью обворовать жильцов, а когда те его заметили, напал на них."Находкинский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале краевой прокуратуры.В прокуратуре уточнили, что мужчина обвиняется в нанесении пенсионерам ударов по голове "предметом, используемым в качестве оружия" и в похищении принадлежавших им 25 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221109/ubiystvo-1830108291.html
находка
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756645559_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_2a4fbe18c3779c79dbc433954c3a63db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, находка, приморский край, россия
Происшествия, Находка, Приморский край, Россия
07:48 10.11.2022
 
В Приморье суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионеров кувалдой

Суд в Находке арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двух пенсионеров кувалдой

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Следственный изолятор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Суд в Находке арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двух пенсионеров, на месяц и 28 дней, сообщила прокуратура Приморского края.
Ранее СУСК региона заявило о задержании 42-летнего мужчины по подозрению в убийстве 74-летней женщины и ее 84-летнего супруга кувалдой. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело статье УК РФ "убийство двух и более лиц". Как рассказали в управлении МВД по региону, полицейским задержанный сознался, что проник в квартиру пенсионеров с целью обворовать жильцов, а когда те его заметили, напал на них.
"Находкинский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале краевой прокуратуры.
В прокуратуре уточнили, что мужчина обвиняется в нанесении пенсионерам ударов по голове "предметом, используемым в качестве оружия" и в похищении принадлежавших им 25 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 02:45
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве пенсионеров кувалдой
 
ПроисшествияНаходкаПриморский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала