https://ria.ru/20221110/arest-1830395702.html

В Приморье суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионеров кувалдой

В Приморье суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионеров кувалдой - РИА Новости, 10.11.2022

В Приморье суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионеров кувалдой

Суд в Находке арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двух пенсионеров, на месяц и 28 дней, сообщила прокуратура Приморского края. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T07:48

2022-11-10T07:48

2022-11-10T07:48

происшествия

находка

приморский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756645559_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_3483fe63151182fa44710924d3293626.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Суд в Находке арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двух пенсионеров, на месяц и 28 дней, сообщила прокуратура Приморского края.Ранее СУСК региона заявило о задержании 42-летнего мужчины по подозрению в убийстве 74-летней женщины и ее 84-летнего супруга кувалдой. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело статье УК РФ "убийство двух и более лиц". Как рассказали в управлении МВД по региону, полицейским задержанный сознался, что проник в квартиру пенсионеров с целью обворовать жильцов, а когда те его заметили, напал на них."Находкинский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале краевой прокуратуры.В прокуратуре уточнили, что мужчина обвиняется в нанесении пенсионерам ударов по голове "предметом, используемым в качестве оружия" и в похищении принадлежавших им 25 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221109/ubiystvo-1830108291.html

находка

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, находка, приморский край, россия